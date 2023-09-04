أسعار الذهب اليوم .. عيار 24 يسجل 234 ريالاً

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تقدم صحيفة “تواصل” الإلكترونية لقرائها الكرام، خدمة متابعة أسعار الذهب، اليوم الاثنين 4 سبتمبر.

وشهدت أسعار الذهب انخفاضاً طفيفًا في الأسعار، وسجل عيار 24 نحو 233.89 ريال، فيما سجل عيار 22 نحو 214.4 ريال.





عيار 21 يُسجل 204.65 ريال



أسعار الذهب اليوم في المملكة



أوقية الذهب تسجل 7,274.55 ريال



أسعار الذهب أمس



أوقية الذهب تسجل 7,276.60 ريال



وسجل سعر الذهب عيار 21 نحو 204.65 ريال، وبلغت أسعار الذهب عيار 18 نحو 175.41 ريال، وسعر الذهب عيار 14 نحو 136.43 ريال.سعر جرام الذهب عيار 24 233.89سعر جرام الذهب عيار 22 214.4سعر جرام الذهب عيار 21 204.65سعر جرام الذهب عيار 18 175.41سعر جرام الذهب عيار 14 136.43وقد وبلغ سعر أوقية الذهب 7,274.55 ريال، داخل المملكة، فيما بلغ سعر السبيكة، وزن كيلو الذهب نحو 233,885.78 ريال.سعر جرام الذهب عيار 24 233.95سعر جرام الذهب عيار 22 214.46سعر جرام الذهب عيار 21 204.71سعر جرام الذهب عيار 18 175.46سعر جرام الذهب عيار 14 136.47وقد وبلغ سعر أوقية الذهب 7,276.60 ريال، داخل المملكة، فيما بلغ سعر السبيكة، وزن كيلو الذهب نحو 233,951.67 ريال.