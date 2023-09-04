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أسعار الذهب اليوم .. عيار 24 يسجل 234 ريالاً

اسعار الذهب
أسعار الذهب اليوم .. عيار 24 يسجل 234 ريالاً
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تقدم صحيفة “تواصل” الإلكترونية لقرائها الكرام، خدمة متابعة أسعار الذهب، اليوم الاثنين 4 سبتمبر.

وشهدت أسعار الذهب انخفاضاً طفيفًا في الأسعار، وسجل عيار 24 نحو 233.89 ريال، فيما سجل عيار 22 نحو  214.4 ريال.

عيار 21 يُسجل 204.65 ريال


وسجل سعر الذهب عيار 21 نحو 204.65 ريال، وبلغت أسعار الذهب عيار 18 نحو 175.41 ريال، وسعر الذهب عيار 14 نحو 136.43 ريال.

أسعار الذهب اليوم في المملكة


سعر جرام الذهب عيار 24               233.89
سعر جرام الذهب عيار 22                 214.4
سعر جرام الذهب عيار 21                204.65
سعر جرام الذهب عيار 18                  175.41
سعر جرام الذهب عيار 14                 136.43

أوقية الذهب تسجل 7,274.55 ريال


وقد وبلغ سعر أوقية الذهب 7,274.55 ريال، داخل المملكة، فيما بلغ سعر السبيكة، وزن كيلو الذهب نحو 233,885.78 ريال.

أسعار الذهب أمس


سعر جرام الذهب عيار 24        233.95         
سعر جرام الذهب عيار 22        214.46         
سعر جرام الذهب عيار 21        204.71         
سعر جرام الذهب عيار 18        175.46         
سعر جرام الذهب عيار 14        136.47

أوقية الذهب تسجل 7,276.60 ريال


وقد وبلغ سعر أوقية الذهب 7,276.60 ريال، داخل المملكة، فيما بلغ سعر السبيكة، وزن كيلو الذهب نحو 233,951.67 ريال.

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