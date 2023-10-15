أسعار الذهب اليوم.. عيار 21 يرتفع ويسجل 204 ريالات

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تقدم صحيفة “تواصل” الإلكترونية لقرائها الكرام، خدمة متابعة أسعار الذهب، اليوم الأحد 15 من أكتوبر، حيث شهدت ارتفاعًا ملحوظًا في الأسعارِ. اضافة اعلان





عيار 24 يسجل 233.31 ريال





عيار 21 يُسجل 204.15 ريال





أسعار الذهب اليوم في المملكة





أوقية الذهب تسجل 7,800.14 ريال





أسعار الذهب أمس في المملكة





أوقية الذهب تسجل 7,725.25 ريال



وسجل عيار 24 نحو 233.31 ريال، فيما سجل عيار 22 نحو 213.87 ريال.وسجل سعر الذهب عيار 21 نحو 204.15 ريال، وبلغت أسعار الذهب عيار 18 نحو 174.99 ريال، وسعر الذهب عيار 14 نحو 136.10 ريال.الذهب عيار 24 233.31الذهب عيار 22 213.87الذهب عيار 21 204.15الذهب عيار 18 174.99الذهب عيار 14 136.10وقد وبلغ سعر أوقية الذهب 7,800.14 ريال، داخل المملكة، فيما بلغ سعر السبيكة، وزن كيلو الذهب نحو 242,642.40 ريال.الذهب عيار 24 231.07الذهب عيار 22 211.81الذهب عيار 21 202.18الذهب عيار 18 173.30الذهب عيار 14 134.79وقد وبلغ سعر أوقية الذهب 7,725.25 ريال، داخل المملكة، فيما بلغ سعر السبيكة، وزن كيلو الذهب نحو 240,312.80 ريال.