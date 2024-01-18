أسعار الذهب اليوم الخميس 18 يناير.. خسائر مستمرة وعيار 21 يسجل هذا الرقم

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تقدم صحيفة "تواصل" الإلكترونية لقرائها الكرام، خدمة متابعة أسعار الذهب، اليوم الخميس 18 من يناير، حيث شهدت انخفاضًا ملحوظًا في بداية التعاملات، مع توقعات بالمزيد خلال اليوم. اضافة اعلان





أسعار الذهب عيار 24



أسعار الذهب عيار 21



أسعار الذهب اليوم في المملكة



أوقية الذهب تسجل 8,091.66 ريال



أسعار الذهب أمس في المملكة



أوقية الذهب تسجل 8,161.21 ريال



وسجل عيار 24 نحو 242.03 ريالًا، فيما سجل عيار 22 نحو 221.70 ريال.سجل سعر الذهب عيار 21 نحو 211.78 ريال، وبلغت أسعار الذهب عيار 18 نحو 181.53ريال، وسعر الذهب عيار 14 نحو 141.59 ريال.الذهب عيار 24 242.03الذهب عيار 22 221.70الذهب عيار 21 211.78الذهب عيار 18 181.53الذهب عيار 14 141.59وبلغ سعر أوقية الذهب 8,091.66 ريال، داخل المملكة، فيما بلغ سعر السبيكة، وزن كيلو الذهب نحو 251,711.20 ريال.الذهب عيار 24 244.11الذهب عيار 22 223.60الذهب عيار 21 213.60الذهب عيار 18 183.08الذهب عيار 14 142.80وبلغ سعر أوقية الذهب 8,161.21 ريال، داخل المملكة، فيما بلغ سعر السبيكة، وزن كيلو الذهب نحو 253,874.40 ريال.