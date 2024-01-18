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أسعار الذهب اليوم الخميس 18 يناير.. خسائر مستمرة وعيار 21 يسجل هذا الرقم

أسعار الذهب5
أسعار الذهب في السعودية اليوم الخميس
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تقدم صحيفة "تواصل" الإلكترونية لقرائها الكرام، خدمة متابعة أسعار الذهب، اليوم الخميس 18 من يناير، حيث شهدت انخفاضًا ملحوظًا في بداية التعاملات، مع توقعات بالمزيد خلال اليوم.اضافة اعلان

أسعار الذهب عيار 24

وسجل عيار 24 نحو 242.03 ريالًا، فيما سجل عيار 22 نحو 221.70 ريال.

أسعار الذهب عيار 21

سجل سعر الذهب عيار 21 نحو 211.78 ريال، وبلغت أسعار الذهب عيار 18 نحو 181.53ريال، وسعر الذهب عيار 14 نحو 141.59 ريال.

أسعار الذهب اليوم في المملكة  

الذهب عيار  24           242.03         
الذهب عيار  22           221.70         
الذهب عيار  21            211.78         
الذهب عيار  18            181.53         
الذهب عيار  14            141.59       

أوقية الذهب تسجل 8,091.66 ريال

وبلغ سعر أوقية الذهب 8,091.66 ريال، داخل المملكة، فيما بلغ سعر السبيكة، وزن كيلو الذهب نحو 251,711.20 ريال.

أسعار الذهب أمس في المملكة

الذهب عيار  24           244.11         
الذهب عيار  22           223.60         
الذهب عيار  21            213.60         
الذهب عيار  18            183.08         
الذهب عيار  14            142.80         

أوقية الذهب تسجل 8,161.21 ريال

وبلغ سعر أوقية الذهب 8,161.21 ريال، داخل المملكة، فيما بلغ سعر السبيكة، وزن كيلو الذهب نحو 253,874.40 ريال.

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