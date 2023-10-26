أسعار الذهب اليوم الخميس.. عيار 24 يسجل 238 ريالاً

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تقدم صحيفة “تواصل” الإلكترونية لقرائها الكرام، خدمة متابعة أسعار الذهب، اليوم الخميس 26 من أكتوبر، حيث شهدت انخفاضًا ملحوظًا في الأسعارِ. اضافة اعلان





عيار 24 يسجل 238.06 ريال





عيار 21 يُسجل 208.3 ريال





أسعار الذهب اليوم في المملكة





أوقية الذهب تسجل 7,404.32 ريال





أسعار الذهب أمس في المملكة





أوقية الذهب تسجل 7,953.93 ريال



وسجل عيار 24 نحو 238.06 ريال، فيما سجل عيار 22 نحو 218.22 ريال.وسجل سعر الذهب عيار 21 نحو 208.3 ريال، وبلغت أسعار الذهب عيار 18 نحو 178.54 ريال، وسعر الذهب عيار 14 نحو 138.87 ريال.سعر جرام الذهب عيار 24 238.06سعر جرام الذهب عيار 22 218.22سعر جرام الذهب عيار 21 208.3سعر جرام الذهب عيار 18 178.54سعر جرام الذهب عيار 14 138.87وقد بلغ سعر أوقية الذهب 7,404.32 ريال، داخل المملكة، فيما بلغ سعر السبيكة، وزن كيلو الذهب نحو 238,057.96 ريال.الذهب عيار 24 237.91الذهب عيار 22 218.08الذهب عيار 21 208.17الذهب عيار 18 178.43الذهب عيار 14 138.78وقد بلغ سعر أوقية الذهب 7,953.93 ريال، داخل المملكة، فيما بلغ سعر السبيكة، وزن كيلو الذهب نحو 247,426.40 ريال.