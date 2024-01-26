أسعار الذهب اليوم الجمعة 26 يناير.. عيار21 يسجل 213 ريالًا

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تقدم صحيفة "تواصل" الإلكترونية لقرائها الكرام، خدمة متابعة أسعار الذهب، اليوم الجمعة 26 يناير، حيث شهدت ارتفاعًا طفيفًا في بداية التعاملات، مع توقعات بالمزيد خلال اليوم. اضافة اعلان





أسعار الذهب عيار 24



أسعار الذهب عيار 21



أسعار الذهب اليوم في المملكة



أوقية الذهب تسجل 8,149.51 ريال



أسعار الذهب أمس في المملكة



أوقية الذهب تسجل 8,124.10 ريال



وسجل عيار 24 نحو 243.76 ريالًا، فيما سجل عيار 22 نحو 223.28 ريال.سجل سعر الذهب عيار 21 نحو 213.29ريال، وبلغت أسعار الذهب عيار 18 نحو 182.82ريال، وسعر الذهب عيار 14 نحو 142.60 ريال.الذهب عيار 24 243.76الذهب عيار 22 223.28الذهب عيار 21 213.29الذهب عيار 18 182.82الذهب عيار 14 142.60وقد بلغ سعر أوقية الذهب 8,149.51 ريال، داخل المملكة، فيما بلغ سعر السبيكة، وزن كيلو الذهب نحو 253,510.40 ريال.الذهب عيار 24 243.00الذهب عيار 22 222.59الذهب عيار 21 212.63الذهب عيار 18 182.25الذهب عيار 14 142.16وقد بلغ سعر أوقية الذهب 8,124.10 ريال، داخل المملكة، فيما بلغ سعر السبيكة، وزن كيلو الذهب نحو 252,720 ريال.