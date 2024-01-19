أسعار الذهب اليوم الجمعة 19 يناير.. عيار 24 يسجل 245 ريالًا

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تقدم صحيفة "تواصل" الإلكترونية لقرائها الكرام، خدمة متابعة أسعار الذهب، اليوم الجمعة 19 من يناير، حيث شهدت ارتفاعًا ملحوظًا في بداية التعاملات، مع توقعات بالمزيد خلال اليوم. اضافة اعلان





أسعار الذهب عيار 24



أسعار الذهب عيار 21



أسعار الذهب اليوم في المملكة



أوقية الذهب تسجل 8,191.30 ريال



أسعار الذهب أمس في المملكة



أوقية الذهب تسجل 8,091.66 ريال



وسجل عيار 24 نحو 245.01 ريالًا، فيما سجل عيار 22 نحو 224.43 ريال.سجل سعر الذهب عيار 21 نحو 214.38 ريال، وبلغت أسعار الذهب عيار 18 نحو 183.76 ريال، وسعر الذهب عيار 14 نحو 143.33 ريال.الذهب عيار 24 245.01الذهب عيار 22 224.43الذهب عيار 21 214.38الذهب عيار 18 183.76الذهب عيار 14 143.33وبلغ سعر أوقية الذهب 8,191.30 ريال، داخل المملكة، فيما بلغ سعر السبيكة، وزن كيلو الذهب نحو 251,711.20 ريال.الذهب عيار 24 242.03الذهب عيار 22 221.70الذهب عيار 21 211.78الذهب عيار 18 181.53الذهب عيار 14 141.59وبلغ سعر أوقية الذهب 8,091.66 ريال، داخل المملكة، فيما بلغ سعر السبيكة، وزن كيلو الذهب نحو 254,810.40 ريال.