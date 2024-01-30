أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 30 يناير.. عيار24 يُسجل 245 ريالًا

أ أ

تقدم صحيفة "تواصل" الإلكترونية لقرائها الكرام، خدمة متابعة أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء 30 يناير، حيث شهدت ارتفاعًا طفيفًا في بداية التعاملات، مع توقعات بالمزيد خلال اليوم. اضافة اعلان





أسعار الذهب عيار 24



أسعار الذهب عيار 21



أسعار الذهب اليوم في المملكة



أوقية الذهب تسجل 8,190.63 ريال



أسعار الذهب أمس في المملكة



أوقية الذهب تسجل 8,168.89 ريال



وسجل عيار 24 نحو 244.99 ريالًا، فيما سجل عيار 22 نحو 224.41 ريال.سجل سعر الذهب عيار 21 نحو 214.37، وبلغت أسعار الذهب عيار 18 نحو 183.75 ريال، وسعر الذهب عيار 14 نحو 143.32 ريال.الذهب عيار 24 244.99الذهب عيار 22 224.41الذهب عيار 21 214.37الذهب عيار 18 183.75الذهب عيار 14 143.32وقد بلغ سعر أوقية الذهب 8,190.63 ريال، داخل المملكة، فيما بلغ سعر السبيكة، وزن كيلو الذهب نحو 254,789.60 ريال.الذهب عيار 24 244.34الذهب عيار 22 223.82الذهب عيار 21 213.80الذهب عيار 18 183.26الذهب عيار 14 142.94وقد بلغ سعر أوقية الذهب 8,168.89 ريال، داخل المملكة، فيما بلغ سعر السبيكة، وزن كيلو الذهب نحو 254,113.60 ريال.