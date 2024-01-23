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أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 23 يناير.. عيار 24 يسجل 245 ريالًا

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أسعار الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء
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تقدم صحيفة "تواصل" الإلكترونية لقرائها الكرام، خدمة متابعة أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء 23 من يناير، حيث شهدت ارتفاعًا طفيفًا في بداية التعاملات، مع توقعات بالمزيد خلال اليوم.اضافة اعلان

أسعار الذهب عيار 24

وسجل عيار 24 نحو 244.65 ريالًا، فيما سجل عيار 22 نحو 224.09 ريال.

أسعار الذهب عيار 21

سجل سعر الذهب عيار 21 نحو 214.06 ريال، وبلغت أسعار الذهب عيار 18 نحو 183.48 ريال، وسعر الذهب عيار 14 نحو 143.12 ريال.

أسعار الذهب اليوم في المملكة  

الذهب عيار  24           244.65         
الذهب عيار  22            224.09         
الذهب عيار  21             214.06         
الذهب عيار  18             183.48         
الذهب عيار  14             143.12       

أوقية الذهب تسجل 8,179.27 ريال

وبلغ سعر أوقية الذهب 8,179.27 ريال، داخل المملكة، فيما بلغ سعر السبيكة، وزن كيلو الذهب نحو 254,436 ريال.

أسعار الذهب أمس في المملكة

الذهب عيار  24           244.35         
الذهب عيار  22            223.83         
الذهب عيار  21             213.81         
الذهب عيار  18             183.26         
الذهب عيار  14            142.95       

أوقية الذهب تسجل 8,169.24 ريال

وبلغ سعر أوقية الذهب 8,169.24 ريال، داخل المملكة، فيما بلغ سعر السبيكة، وزن كيلو الذهب نحو 254,124 ريال.

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