أسعار الذهب اليوم الاثنين 22 يناير.. عيار 21 يسجل 214 ريالًا

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تقدم صحيفة "تواصل" الإلكترونية لقرائها الكرام، خدمة متابعة أسعار الذهب، اليوم الاثنين 22 يناير، حيث شهدت انخفاضًا طفيفًا في بداية التعاملات، مع توقعات بالمزيد خلال اليوم. اضافة اعلان





أسعار الذهب عيار 24



أسعار الذهب عيار 21



أسعار الذهب اليوم في المملكة



أوقية الذهب تسجل 8,169.24 ريال



أسعار الذهب أمس في المملكة



أوقية الذهب تسجل 8,183.28 ريال



وسجل عيار 24 نحو 244.35 ريالًا، فيما سجل عيار 22 نحو 223.83 ريال.سجل سعر الذهب عيار 21 نحو 213.81 ريال، وبلغت أسعار الذهب عيار 18 نحو 183.26 ريال، وسعر الذهب عيار 14 نحو 142.95 ريال.الذهب عيار 24 244.35الذهب عيار 22 223.83الذهب عيار 21 213.81الذهب عيار 18 183.26الذهب عيار 14 142.95وبلغ سعر أوقية الذهب 8,169.24 ريال، داخل المملكة، فيما بلغ سعر السبيكة، وزن كيلو الذهب نحو 254,124 ريال.الذهب عيار 24 244.77الذهب عيار 22 224.21الذهب عيار 21 214.18الذهب عيار 18 183.58الذهب عيار 14 143.19وبلغ سعر أوقية الذهب 8,183.28 ريال، داخل المملكة، فيما بلغ سعر السبيكة، وزن كيلو الذهب نحو 254,560.80 ريال.