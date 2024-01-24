أسعار الذهب اليوم الأربعاء 24 يناير.. عيار 21 يُسجل 214 ريالًا

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تقدم صحيفة "تواصل" الإلكترونية لقرائها الكرام، خدمة متابعة أسعار الذهب، اليوم الأربعاء 24 يناير، حيث شهدت انخفاضًا طفيفًا في بداية التعاملات، مع توقعات بالمزيد خلال اليوم. اضافة اعلان





أسعار الذهب عيار 24



أسعار الذهب عيار 21



أسعار الذهب اليوم في المملكة



أوقية الذهب تسجل 8,164.55 ريال



أسعار الذهب أمس في المملكة



أوقية الذهب تسجل 8,179.27 ريال



وسجل عيار 24 نحو 244.21 ريالًا، فيما سجل عيار 22 نحو 223.70 ريال.سجل سعر الذهب عيار 21 نحو 213.68 ريال، وبلغت أسعار الذهب عيار 18 نحو 183.16ريال، وسعر الذهب عيار 14 نحو 142.86 ريال.الذهب عيار 24 244.21الذهب عيار 22 223.70الذهب عيار 21 213.68الذهب عيار 18 183.16الذهب عيار 14 142.86وقد بلغ سعر أوقية الذهب 8,164.55 ريال، داخل المملكة، فيما بلغ سعر السبيكة، وزن كيلو الذهب نحو 253,978.40 ريال.الذهب عيار 24 244.65الذهب عيار 22 224.09الذهب عيار 21 214.06الذهب عيار 18 183.48الذهب عيار 14 143.12وقد بلغ سعر أوقية الذهب 8,179.27 ريال، داخل المملكة، فيما بلغ سعر السبيكة، وزن كيلو الذهب نحو 254,436 ريال.