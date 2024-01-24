الأربعاء، 12 رجب 1445 ، 24 يناير 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 24 يناير.. عيار 21 يُسجل 214 ريالًا

اسعار الذهب
أسعار الذهب في السعودية اليوم الأربعاء
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

تقدم صحيفة "تواصل" الإلكترونية لقرائها الكرام، خدمة متابعة أسعار الذهب، اليوم الأربعاء 24 يناير، حيث شهدت انخفاضًا طفيفًا في بداية التعاملات، مع توقعات بالمزيد خلال اليوم.اضافة اعلان

أسعار الذهب عيار 24

وسجل عيار 24 نحو 244.21 ريالًا، فيما سجل عيار 22 نحو 223.70 ريال.

أسعار الذهب عيار 21

سجل سعر الذهب عيار 21 نحو 213.68 ريال، وبلغت أسعار الذهب عيار 18 نحو 183.16ريال، وسعر الذهب عيار 14 نحو 142.86 ريال.

أسعار الذهب اليوم في المملكة  

الذهب عيار  24           244.21         
الذهب عيار  22           223.70         
الذهب عيار  21            213.68         
الذهب عيار  18            183.16         
الذهب عيار  14           142.86       

أوقية الذهب تسجل 8,164.55 ريال

وقد بلغ سعر أوقية الذهب 8,164.55 ريال، داخل المملكة، فيما بلغ سعر السبيكة، وزن كيلو الذهب نحو 253,978.40 ريال.

أسعار الذهب أمس في المملكة

الذهب عيار  24           244.65         
الذهب عيار  22           224.09         
الذهب عيار  21            214.06         
الذهب عيار  18            183.48         
الذهب عيار  14           143.12         

أوقية الذهب تسجل 8,179.27 ريال

وقد بلغ سعر أوقية الذهب 8,179.27 ريال، داخل المملكة، فيما بلغ سعر السبيكة، وزن كيلو الذهب نحو 254,436 ريال.

اقرأ أيضا

عاجل.. لأول مرة.. السماح لغير المواطنين بالاستثمار في شركات عقارات بمكة والمدينة

مختص يوجه نصيحة مهمة للمستفيدين من منتجات بنك التنمية الاجتماعية

عاجل.. خطأ يتسبب في حوادث مميتة.. التجارة تستدعي 436 سيارةمن طراز "جينسيس"

موانئ تضيف خدمة الشحن UGX لتعزيز ربط المملكة بالموانئ الخليجية

مسؤول بجمعية "علوم العمران" يكشف نسبة تملك المواطنين للإسكان (فيديو)

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

أسعار الذهب5 10:51 ص الخميس، 18 يناير 2024

أسعار الذهب اليوم الخميس 18 يناير.. خسائر مستمرة وعيار 21 يسجل هذا الرقم

اسعار الذهب6 10:18 ص الأربعاء، 17 يناير 2024

أسعار الذهب في السعودية الأربعاء.. عيار 24 يخسر 3 ريالات ويسجل 244 ريالًا

اسعار الذهب2 10:07 ص الثلاثاء، 16 يناير 2024

أسعار الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء 16 يناير.. عيار 21 يسجل 216 ريالًا

اسعار الذهب 10:07 ص الإثنين، 15 يناير 2024

أسعار الذهب في السعودية اليوم الاثنين 15 يناير.. عيار 24 يسجل 248 ريالًا

اقرأ أيضا

أسعار العملات الريال
9:55 ص الثلاثاء، 23 يناير 2024

أسعار العملات في السعودية اليوم الثلاثاء 23 يناير.. الإسترليني يسجل 4.78 ريال

اسعار الذهب 4
9:45 ص الثلاثاء، 23 يناير 2024

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 23 يناير.. عيار 24 يسجل 245 ريالًا

سلطان آل فالح
9:03 ص الثلاثاء، 23 يناير 2024

عاجل.. سلطان آل فارح: المواطنون 4 فئات في التعامل مع المال (فيديو)

تراجع البطالة
7:57 ص الثلاثاء، 23 يناير 2024

المملكة الأولى خليجيًا في خفض بطالة المواطنين خلال هذه الفترة

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

رواتب - راتب - ريال - وظائف
10:00 ص الأربعاء، 24 يناير 2024

عاجل.. صرف رواتب العاملين بالقطاع الحكومي في هذا الموعد

الراتب - ريال 0 عملة
9:01 ص الأربعاء، 24 يناير 2024

عاجل.. رابط وطريقة الحصول على 8500 ريال للطلاب والخريجين في برنامج بجدارة

أهم 10
9:00 ص الأربعاء، 24 يناير 2024

10 أخبار لاتفوتك هذا الصباح.. موعد إيداع الدعم السكني وجهات لاتحصل على عطلة العيدين

سكني
8:23 ص الأربعاء، 24 يناير 2024

تنبيه مهم حول موعد إيداع الدعم السكني

وزارة الداخلية
8:03 ص الأربعاء، 24 يناير 2024

ماهي جرائم الأغراض الإحصائية؟.. "الأحمري" يُجبب

وظائف - عاملين - موظفين
8:02 ص الأربعاء، 24 يناير 2024

تنبيه عاجل: عطلة العيدين لا يحصل عليها العاملون في هذه الجهات