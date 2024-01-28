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أسعار الذهب اليوم الأحد 28 يناير.. عيار 24 يسجل 243 ريالًا

اسعار الذهب2
أسعار الذهب اليوم الأحد
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تقدم صحيفة "تواصل" الإلكترونية لقرائها الكرام، خدمة متابعة أسعار الذهب، اليوم الأحد 28 من يناير، حيث شهدت انخفاضًا طفيفًا في بداية التعاملات، مع توقعات بالمزيد خلال اليوم.اضافة اعلان

أسعار الذهب عيار 24

وسجل عيار 24 نحو 243.39 ريالًا، فيما سجل عيار 22 نحو 222.95 ريال.

أسعار الذهب عيار 21

سجل سعر الذهب عيار 21 نحو212.97 ، وبلغت أسعار الذهب عيار 18 نحو 182.55 ريال، وسعر الذهب عيار 14 نحو 142.39 ريال.

أسعار الذهب اليوم في المملكة  

الذهب عيار  24           243.39         
الذهب عيار  22           222.95         
الذهب عيار  21            212.97         
الذهب عيار  18            182.55         
الذهب عيار  14            142.39

أوقية الذهب تسجل 8,137.14 ريال

وبلغ سعر أوقية الذهب 8,137.14 ريال، داخل المملكة، فيما بلغ سعر السبيكة، وزن كيلو الذهب نحو 253,125.60 ريال.

أسعار الذهب أمس في المملكة

الذهب عيار  24           243.76         
الذهب عيار  22            223.28         
الذهب عيار  21             213.29         
الذهب عيار  18             182.82         
الذهب عيار  14            142.60       

أوقية الذهب تسجل 8,149.51 ريال

وبلغ سعر أوقية الذهب 8,149.51 ريال، داخل المملكة، فيما بلغ سعر السبيكة، وزن كيلو الذهب نحو 253,510.40 ريال.

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