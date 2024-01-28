أسعار الذهب اليوم الأحد 28 يناير.. عيار 24 يسجل 243 ريالًا

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تقدم صحيفة "تواصل" الإلكترونية لقرائها الكرام، خدمة متابعة أسعار الذهب، اليوم الأحد 28 من يناير، حيث شهدت انخفاضًا طفيفًا في بداية التعاملات، مع توقعات بالمزيد خلال اليوم. اضافة اعلان





أسعار الذهب عيار 24



أسعار الذهب عيار 21



أسعار الذهب اليوم في المملكة



أوقية الذهب تسجل 8,137.14 ريال



أسعار الذهب أمس في المملكة



أوقية الذهب تسجل 8,149.51 ريال



وسجل عيار 24 نحو 243.39 ريالًا، فيما سجل عيار 22 نحو 222.95 ريال.سجل سعر الذهب عيار 21 نحو212.97 ، وبلغت أسعار الذهب عيار 18 نحو 182.55 ريال، وسعر الذهب عيار 14 نحو 142.39 ريال.الذهب عيار 24 243.39الذهب عيار 22 222.95الذهب عيار 21 212.97الذهب عيار 18 182.55الذهب عيار 14 142.39وبلغ سعر أوقية الذهب 8,137.14 ريال، داخل المملكة، فيما بلغ سعر السبيكة، وزن كيلو الذهب نحو 253,125.60 ريال.الذهب عيار 24 243.76الذهب عيار 22 223.28الذهب عيار 21 213.29الذهب عيار 18 182.82الذهب عيار 14 142.60وبلغ سعر أوقية الذهب 8,149.51 ريال، داخل المملكة، فيما بلغ سعر السبيكة، وزن كيلو الذهب نحو 253,510.40 ريال.