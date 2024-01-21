أسعار الذهب اليوم الأحد 21 يناير.. عيار 24 يسجل 245 ريالًا

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تقدم صحيفة "تواصل" الإلكترونية لقرائها الكرام، خدمة متابعة أسعار الذهب، اليوم الأحد 21 من يناير، حيث شهدت انخفاضًا طفيفًا في بداية التعاملات، مع توقعات بالمزيد خلال اليوم. اضافة اعلان





أسعار الذهب عيار 24



أسعار الذهب عيار 21



أسعار الذهب اليوم في المملكة



أوقية الذهب تسجل 8,183.28 ريال



أسعار الذهب أمس في المملكة



أوقية الذهب تسجل 8,191.30 ريال



وسجل عيار 24 نحو 244.77 ريالًا، فيما سجل عيار 22 نحو 224.21 ريال.سجل سعر الذهب عيار 21 نحو 214.18 ريال، وبلغت أسعار الذهب عيار 18 نحو 183.58 ريال، وسعر الذهب عيار 14 نحو 143.19 ريال.الذهب عيار 24 244.77الذهب عيار 22 224.21الذهب عيار 21 214.18الذهب عيار 18 183.58الذهب عيار 14 143.19وبلغ سعر أوقية الذهب 8,183.28 ريال، داخل المملكة، فيما بلغ سعر السبيكة، وزن كيلو الذهب نحو 254,560.80 ريال.الذهب عيار 24 245.01الذهب عيار 22 224.43الذهب عيار 21 214.38الذهب عيار 18 183.76الذهب عيار 14 143.33وبلغ سعر أوقية الذهب 8,191.30 ريال، داخل المملكة، فيما بلغ سعر السبيكة، وزن كيلو الذهب نحو 251,711.20 ريال.