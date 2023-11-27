أرقام قياسية.. 9.8 مليار دولار إنفاق المستهلكين على التسوق الإلكتروني

أ أ

ارتفع الإنفاق العالمي على التجارة الإلكترونية بنسبة 7.5% هذا العام مقارنة بالعام السابق، ليصل إلى مستوى قياسي خلال موسم التسوق في نوفمبر الحالي بأكثر من 9.8 مليار دولار في الولايات المتحدة. اضافة اعلان

ووفقًا لشبكة سي إن بي سي الأمريكية، فإن هذه الأرقام تدل على أن المستهلكين صاروا أفضل، وخاصة في جمعة التخفيضات.





رغبة المستهلك في الإنفاق



أسباب الرواج



حساسية من الأسعار



إقبال على الإلكترونيات



المبيعات داخل المتاجر



لا طوابير كالمعتاد سابقًا



توقعات سوق التجارة الإلكترونية



قال فيفيك بانديا المحلل الرئيس في شركة "آدوب ديجيتال إنسايتس": " شهدنا ظهور مستهلك استراتيجي خلال العام الماضي في محاولة للاستفادة وتحقيق أقصى قدر من الخصومات".ويعكس الارتفاع الكبير في الإنفاق خلال موسم التسوق الشهير في نوفمبر رغبة المستهلك في الإنفاق أكثر مما كان عليه في 2022 عندما كانت أسعار الغاز والغذاء مرتفعة.وأشار بانديا إلى أن عمليات الشراء الاندفاعية ربما لعبت دورًا في نمو جمعة التخفيضات حيث أن 5.3 مليار دولار من المبيعات عبر الإنترنت جاءت من التسوق عبر الهاتف المحمول.ولفت إلى أن المؤثرين والإعلانات على مواقع التواصل الاجتماعي قد سهلت على المستهلكين الحصول على إنفاق مريح على أجهزتهم المحمولة.ومع ذلك لا يزال المتسوقون حساسين للأسعار ويديرون ميزانيات أكثر صرامة بسبب التضخم القياسي وأسعار الفائدة في العام الماضي.وفقًا لاستطلاع من شركة "آدوب" جاءت 79 مليون دولار من المبيعات من المستهلكين الذين اختاروا طريقة الدفع المرنة ”اشتر الآن ادفع لاحقًا” لتوسيع محافظهم بزيادة قدرها 47٪ عن العام الماضي.ووجد تقرير آدوب أن الفئات الأكثر مبيعًا كانت الإلكترونيات مثل الساعات الذكية وأجهزة التلفزيون إلى جانب الألعاب. وفي الوقت نفسه كان أداء أدوات الإصلاح المنزلي ضعيفًا.وقال بانديا إن كبار البائعين يرتبطون بشكل مباشر بالمنتجات التي تتمتع بأفضل الخصومات. وتقوم آدوب بجمع بياناتها من خلال تحليل تريليون زيارة لمواقع البيع بالتجزئة في الولايات المتحدة، و18 فئة منتجات و100 مليون عنصر.وجد تحليل لشركة "ماستركارد" لمبيعات جمعة التخفيضات هذا العام أن المبيعات داخل المتاجر ارتفعت بنسبة تزيد قليلاً عن 1% مقابل المبيعات عبر الإنترنت، والتي نمت بأكثر من 8% مقارنة بالعام الماضي.قال بانديا: "أعتقد أن النموذج قد تغير فيما يتعلق بتجربة جمعة التخفيضات داخل المتجر والطوابير الطويلة وأشياء من هذا القبيل". وأضاف بانديا أن المستهلكين ”يتواجدون أكثر في مقعد السائق” عندما يتسوقون عبر الإنترنت لأنه من الأسهل إجراء مقارنات الأسعار جنبًا إلى جنب والوصول إلى سعر أفضل.تتوقع آدوب أن تستمر قوة الإنفاق خلال عطلة نهاية الأسبوع وخلال سايبر ماندي. ويتوقع التقرير أن ينفق المتسوقون عبر الإنترنت ما يقرب من 10 مليارات دولار على مدار يومي السبت والأحد، و12 مليار دولار في يوم سايبر ماندي.لكن من المرجح أن يبدأ الإنفاق في الانخفاض بشكل أعمق في موسم العطلات وفقًا لبانديا. ويمكن أن يكون سايبر مانداي باعتباره آخر يوم للصفقات الرئيسة في موسم العطلات هو الارتفاع الأخير في الإنفاق على السلع غير الأساسية لبقية العام.وقال بانديا: ”نتوقع أن يضعف النمو لأن تلك الخصومات ستضعف، وهي تملي الكثير فيما يتعلق بسلوك المشتري هذا الموسم”. وأشار إلى أن هناك دائمًا مقدمو هدايا يواصلون عروضهم حتى يستمر الإنفاق إلى أواخر ديسمبر لكنه قال إن زيادات النمو الحقيقية ستنتهي في نوفمبر.