الأحد، 07 ربيع الثاني 1445 ، 22 أكتوبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

صحيفة تواصل الالكترونية

أرامكو تقوم ببناء أول توأم رقمي بسلاسل الإمداد في العالم (فيديو)

ارامكو السعودية
شركة أرامكو
أ أ
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

أعلن نائب رئيس شركة أرامكو للمشتريات وإدارة سلسلة التوريد، المهندس محمد الشمري، عن بناء أول توأم رقمي في سلاسل الإمداد في العالم.اضافة اعلان
وقال في مؤتمر سلاسل الإمداد، إن ذلك يأتي للمحافظة على دورها بالابتكار واتباع المعايير العالمية.
وأضاف: بحمد الله قطعنا شوطًا طويلاً في هذه المسيرة، ونواصل الاستفادة من تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، حيث تستهدف أرامكو السعودية إنشاء منظومة متكاملة من التوأم الرقمي لسلاسل الإمداد في المملكة والعالم.
وأشار إلى أن هذا يحقق قيمة غير مسبوقة لجميع المستفيدين. 
يشار إلى أن مؤتمر سلاسل الإمداد يعمل على جمع صناع قرار سلاسل الإمداد لمناقشة المستهدفات المراد تحقيقها والوصول لها، وتعزيز الاقتصاد السعودي، وجعل المملكة مركزًا رئيسًا يربط بين القارات الثلاث، وذلك وفق رؤية المملكة 2030.



اقرأ أيضا

مجيد بن فهد العبد الجبار رئيسًا تنفيذيًا للشركة.
11:42 ص الأحد، 22 أكتوبر 2023

"العبد الجبار" رئيسًا تنفيذيًا لشركة إعادة التمويل العقاري.. من هو؟

موبايلي
11:03 ص الأحد، 22 أكتوبر 2023

"موبايلي" تربح أكثر من نصف مليار ريال في 3 أشهر

اسعار العملات3
9:38 ص الأحد، 22 أكتوبر 2023

أسعار العملات اليوم.. اليورو يسجل 3.98 ريال

اسعار الذهب 7
9:30 ص الأحد، 22 أكتوبر 2023

انخفاض طفيف في أسعار الذهب.. وعيار 24 يسجل 239 ريالاً

اقرأ أيضا

"موانيء" توفر 13 ألف وظيفة في المناطق اللوجستية

آلية جديدة لضمان شفافية بيانات الاستثمار الأجنبي

مخاوف الصراع في غزة ترفع أسعار النفط خلال آخر جلسة

62.5 مليار دولار إصدارات خليجية من السندات والصكوك خلال 9 أشهر

المملكة تعتمد منهجية جديدة لاحتساب بيانات الاستثمار الأجنبي المباشر

كلمات البحث
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

أخبار ذات صلة

عقارات 9:23 ص الخميس، 19 أكتوبر 2023

ارتفاع في أسعار العقارات بالمملكة.. و"الإحصاء" تكشف السبب

الجبير 11:56 م الأحد، 08 أكتوبر 2023

الجبير: المملكة تسعى أن تكون دولة رائدة في الحفاظ على البيئة والحد من آثار التغير المناخي

مشروع وارفة بالرياض 4:47 م الأربعاء، 04 أكتوبر 2023

وضع حجر الأساس لمشروع "وارفة" للإسكان شرقي الرياض

خادم الحرمين 6:17 م الإثنين، 25 سبتمبر 2023

وزير الاقتصاد يلقي كلمة المملكة في قمة أهداف التنمية المستدامة 2023

اقرأ أيضا

بنك التنمية
9:51 ص السبت، 21 أكتوبر 2023

"إلغاء الكفيل وتخفيف الرسوم".. مطالبات عاجلة لبنك التنمية الاجتماعية

أسعار النفط 5
11:49 م الجمعة، 20 أكتوبر 2023

العقود الآجلة للنفط تنخفض عند تسوية التعاملات

القطاع الخاص
10:14 م الجمعة، 20 أكتوبر 2023

تريليون ريال زيادة في إيرادات القطاع الخاص

المنتج الاصلي والمقلد
8:54 م الجمعة، 20 أكتوبر 2023

كيف تفرق بين المنتج المقلد والأصلي في السلع والبضائع؟

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

وزير النقل المهندس صالح الجاسر
12:05 م الأحد، 22 أكتوبر 2023

وزير النقل: المملكة تقفز 8 مراتب عالمية في مناولة الحاويات (فيديو)

حساب المواطن (11)
12:00 م الأحد، 22 أكتوبر 2023

هل ينطبق عليك؟.. أعلى راتب لاستحقاق دعم حساب المواطن

مجيد بن فهد العبد الجبار رئيسًا تنفيذيًا للشركة.
11:42 ص الأحد، 22 أكتوبر 2023

"العبد الجبار" رئيسًا تنفيذيًا لشركة إعادة التمويل العقاري.. من هو؟

ارامكو السعودية
11:33 ص الأحد، 22 أكتوبر 2023

أرامكو تقوم ببناء أول توأم رقمي بسلاسل الإمداد في العالم (فيديو)

1024
11:31 ص الأحد، 22 أكتوبر 2023

خدمة اليوم.. 6 خطوات للحصول على شهادة الزكاة أو الضريبة

صواريخ نووية
10:57 ص الأحد، 22 أكتوبر 2023

سيناريوهات مخيفة.. كيف ينجو البشر من حرب نووية محتملة؟