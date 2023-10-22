أرامكو تقوم ببناء أول توأم رقمي بسلاسل الإمداد في العالم (فيديو)

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أعلن نائب رئيس شركة أرامكو للمشتريات وإدارة سلسلة التوريد، المهندس محمد الشمري، عن بناء أول توأم رقمي في سلاسل الإمداد في العالم. اضافة اعلان

وقال في مؤتمر سلاسل الإمداد، إن ذلك يأتي للمحافظة على دورها بالابتكار واتباع المعايير العالمية.

وأضاف: بحمد الله قطعنا شوطًا طويلاً في هذه المسيرة، ونواصل الاستفادة من تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، حيث تستهدف أرامكو السعودية إنشاء منظومة متكاملة من التوأم الرقمي لسلاسل الإمداد في المملكة والعالم.

وأشار إلى أن هذا يحقق قيمة غير مسبوقة لجميع المستفيدين.

يشار إلى أن مؤتمر سلاسل الإمداد يعمل على جمع صناع قرار سلاسل الإمداد لمناقشة المستهدفات المراد تحقيقها والوصول لها، وتعزيز الاقتصاد السعودي، وجعل المملكة مركزًا رئيسًا يربط بين القارات الثلاث، وذلك وفق رؤية المملكة 2030.

