أرامكو تفتتح أول محطة بحرية في المملكة لتزويد اليخوت والقوارب بالوقود

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أعلنت شركة أرامكو، إحدى الشركات المتكاملة والرائدة عالميًا في مجال الطاقة والكيميائيات، اليوم، افتتاح "أرامكو مارينا" أول محطة بحرية لها في المملكة والتي تحمل الهوية الجديدة للعلامة التجارية الخاصة بمحطات أرامكو السعودية، وتزوّد اليخوت والقوارب بالوقود في نادي اليخوت بجدة على ساحل البحر الأحمر، وذلك تزامنًا مع انطلاق سباق جائزة السعودية الكبرى للفورمولا 1.



أول محطة بحرية لتزويد اليخوت والقوارب بالوقود



سلسلة القيمة في المملكة



ودشّن النائب التنفيذي للرئيس للموارد البشرية والخدمات المساندة في أرامكو السعودية نبيل الجامع، محطة "أرامكو مارينا" بحضور نائب الرئيس للتجزئة في أرامكو السعودية زياد الجريفاني، والرئيس التنفيذي لشركة التسهيلات للتسويق أحمد السليمان، ويتم تشغيل المحطة تحت العلامة التجارية لأرامكو السعودية في إطار جهود الشركة للإسهام في دعم قطاع السياحة في المنطقة وتطوير التنمية السياحية في المملكة، وتخدم المحطة العملاء المحليين والدوليين، حيث توفر منتجي الديزل والبنزين، وتبلغ طاقتها التشغيلية أكثر من 65 مليون لتر سنويًا.وأكد النائب التنفيذي للرئيس في قطاع الأعمال للمنتجات والعملاء في أرامكو السعودية ياسر مفتي، استمرار أرامكو السعودية في بناء مختلف المرافق العصرية التي تواكب جهود المملكة في بناء منظومات خدمية متطورة ومتكاملة، من خلال الاستثمار في النمو والإسهام الفعّال في تنويع الأعمال والاقتصاد.مشيراً إلى أن افتتاح هذه المحطة يمثّل فصلًا جديدًا في جهود توسيع وجود الشركة عبر سلسلة القيمة في المملكة، ومواكبة لأعمالها في رفع جودة الحياة وتعزيز معايير التقنية من خلال إنشاء محطات ريادية لبيع الوقود بالتجزئة تقدم تجارب مميزة في خدمة العملاء، وتعزز التطورات التي تشهدها قطاعات الأعمال والسفر والسياحة في المملكة، وتتحقق معها قيمة إضافية لاقتصادنا.يُذكر أن نادي جدة لليخوت يتميّز بإطلالته على الواجهة البحرية بجوار حلبة كورنيش سباقات الفورمولا 1، ويضم أول مرسى لليخوت والقوارب على ساحل البحر الأحمر ويمكنه استيعاب اليخوت الضخمة والفاخرة والتي يصل طولها إلى 120 مترًا، وبجانب المرسى، تُوجد منطقة المارينا، التي تضم مطاعم ومقاهٍ عالمية تطل مباشرة على البحر.