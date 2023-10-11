أرامكو تدرس الاستحواذ على 10% من شركة شاندونغ الصينية

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وقّعت شركة أرامكو، إحدى الشركات المتكاملة والرائدة عالميًا في مجال الطاقة والكيميائيات، و3 شركات صينية اليوم، مذكرة تفاهم. اضافة اعلان

وذلك لتسهيل المناقشات المتعلقة باستحواذ محتمل لأرامكو على حصة إستراتيجية بنسبة 10% في شركة شاندونغ يولونغ للبتروكيماويات المحدودة، وتخضع الاتفاقية للتقييمات والتفاوض على مستندات الصفقة والموافقات اللازمة.





بناء مجمع لتكرير البتروكيميائيات





القوة الحالية والآفاق المستقبلية





أرامكو مورد للطلاقة موثوق إلى الصين





اتفاقية تعاون إطارية



وتعمل شاندونغ يولونغ حاليًا على استكمال بناء مجمع للتكرير والبتروكيميائيات يهدف لمعالجة نحو 400 ألف برميل يوميًا من النفط الخام، وإنتاج كمية كبيرة من البتروكيميائيات والمشتقات.وتقع المرافق في لونغكو، مدينة يانتاي، في مقاطعة شاندونغ الصينية. وبحسب مذكرة التفاهم، من المحتمل أن تعمل أرامكو السعودية على تزويد "شاندونغ يولونغ" بالنفط الخام والمواد الخام الأخرى.وقال الرئيس للتكرير والكيميائيات والتسويق في أرامكو السعودية، محمد بن يحيى القحطاني: "بوصفها واحدة من أكبر مراكز التكرير والكيميائيات في الصين، فإن تقييم أرامكو السعودية لـ(شاندونغ) يرتكز إلى قوتها الحالية وآفاقها المستقبلية.وأضاف، نعتقد أن لهذا التعاون احتمالية تمكين جميع الأطراف من الإسهام في أمن الطاقة في الصين وتنميتها، والمساعدة في إدارة تحوّل الطاقة.وأشار إلى السجل الطويل لأرامكو السعودية كمورّد موثوق للطاقة إلى الصين، وخبرة والتزام مقاطعة شاندونغ، فإننا نتصور مستقبلًا مزدهرًا للشركتين معًا".ويأتي توقيع مذكرة التفاهم بعد الإعلان عن توقيع أرامكو السعودية الشهر الماضي اتفاقية تعاون إطارية مع شركة جيانغسو إيسترن شينغهونغ المحدودة ("إيسترن شينغهونغ") لتسهيل المناقشات المتعلقة بالاستحواذ المحتمل لأرامكو السعودية على حصة إستراتيجية بنسبة 10%.وشركة جيانغسو شينغهونغ لصناعة البتروكيميائيات المحدودة، هي مجموعة تابعة ومملوكة بالكامل لشركة إيسترن شينغهونغ، وتخضع الاتفاقية للتقييمات والتفاوض على مستندات الصفقة والموافقات اللازمة.