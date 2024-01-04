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"أبو دم وأبو صرة" في المقدمة .. برتقال حائل يوجه ضربة لأسعار المستورد في الأسواق

أسعار البرتقال
البرتقال
أ أ
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قال تجار فاكهة ومزارعون إن زيادة إنتاج مزارع البرتقال واليوسفي في منطقة حائل أدت لانخفاض أسعار الحمضيات والفواكه المستوردة بنسبة تراوح بين 10- 15%، بحسب "عكاظ".اضافة اعلان

انخفاض أسعار البرتقال واليوسفي:


وانخفضت أسعار البرتقال واليوسفي انخفضت بعد زيادة العروض للمراكز التجارية الكبرى، التي وفرتها الصفقات اليومية من مزارع البرتقال في منطقة حائل.

وراوحت أسعار البرتقال المحلي راوحت بين ثلاثة إلى أربعة ريالات للكيلوغرام الواحد في بيع الجملة أو التوريد من المزارع.

ووصلت في بعض المراكز التجارية إلى خمسة ريالات في مناطق حائل والقصيم والجوف، كما راوحت أسعار اليوسفي بين أربعة إلى سبعة ريالات للكيلوغرام الواحد من مزارع منطقة حائل.

وفرة المنتج المحلي:


وكشف متعاملون ومستهلكون في حلقات الخضار والفواكه في حائل أن انخفاض الأسعار بسبب وفرة المنتج المحلي من مزارع منطقة حائل ودخولها للأسواق، ومنافستها للواردات المصرية والتركية والباكستانية، في مثل هذا التوقيت من العام.

وأضافوا أن البرتقال الحائلي بأنواعه (أبو صرة، والكمكوات، وأبو دم، والملكي الحائلي) أعاد ضبط الأسعار بصورة قوية هذا الأسبوع.

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