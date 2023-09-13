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91 برنامجًا للطلبة والطالبات ذوي الاحتياجات الخاصة في الشرقية

محافظة القطيف
محافظة القطيف
أ أ
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تقدم مدارس محافظة القطيف 91 برنامجًا متنوعًا للتربية الخاصة، 38 منها يلبي احتياجات الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة، وتوفر بيئة تعليمية شاملة ومتكاملة.اضافة اعلان
وتشمل هذه البرامج مجموعة واسعة من الاحتياجات الخاصة، مثل العوق الفكري، والتوحد، والصم، وضعف السمع، والعوق البصري، وفرط الحركة، والذكاء الحدي، وصعوبات التعلم، وتعدد العوق.


تلبية احتياجات الطالبات

وتقدم مدارس البنات في المحافظة 53 برنامجًا مخصصًا لتلبية احتياجات الطالبات ذوات الاحتياجات الخاصة، بما يعكس التزام وزارة التعليم بتوفير فرص تعليمية متساوية ومنصفة لجميع الطلاب والطالبات.
وأعرب مدير مكتب التعليم في محافظة القطيف، عبد الله القرني، عن فخره وتقديره لجهود وزارة التعليم في دعم ورعاية طلاب وطالبات التربية الخاصة.


توفير الخدمات التربوية والتعليمية

وأكد أن الوزارة تعمل بجدية وتفان في توفير الخدمات التربوية والتعليمية المناسبة لهم، لافتًا إلى أن هذه البرامج الممنهجة والإستراتيجيات المتخصصة تلبي احتياجات الطلاب والطالبات.
وأعلنت الإدارة العامة للتربية والتعليم في المنطقة الشرقية افتتاح 19 برنامجًا جديدًا للتربية الخاصة في العام الدراسي 1445هـ، بما في ذلك 5 برامج في مدارس جديدة بمحافظة القطيف.

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