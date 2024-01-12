8 خطوات للتقدم بطلب منحة أرض الديوان الملكي .. و8 شروط للحصول عليها

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يقدم الديوان الملكي للمواطن العديد من الخدمات والمميزات ومن أبرزها منحة الحصول على قطعة أرض مجانية، وذلك لغير القادر على شراء قطعة أرض من أجل بناء وحدة سكنية أو منزل بها. اضافة اعلان





شروط الحصول على منحة أرض الديوان الملكي



خطوات التقدم بطلب منحة أرض الديوان الملكي



1- أن يكون صاحب الطلب سعودي الأصل والنشأة.2- إقامته بصفة دائمة داخل المملكة.3- إذا كانت صاحبة الطلب إمرأة مطلقة أو أرملة يجب ألا يقل العمر عن 25 عاما.4- أن يكون صاحب الطلب عائل أسرته ويجب أن تكون مكونة من أب وأم وأبناء.5- عدم امتلاك مسكن آخر 5 سنوات من التقدم بالطلب.6- يشترط ألا يزيد عمر الأبناء الذين ينتمون إلى أسرة صاحب الطلب عن 25 عاما.7- عدم زواج الأرملة بعد وفاة زوجها.8- أن يكون مع المرأة المطلقة أو الأرملة أبن واحد على الأقل.وفر الديوان الملكي ميزة التقدم بطلب بشكل إلكتروني للتسهيل على المواطنين وعدم إضاعة الوقت فى الطرق التقليدية.1- الدخول إلى الموقع الخاص بوزارة الشؤون البلدية والقروية .2- من الصفحة الرئيسية اختيار أيقونة الخدمات الإلكترونية.3- تسجيل الدخول يتم من خلال إدخال أرقام بطاقة الهوية ويجب أن تكون سارية المفعول.4- من بعد ذلك سوف يظهر النموذج أمام المتقدم.5- يتم كتابة البيانات المطلوبة في الحقول المخصصة مع مراعاة ألا يتم ترك أى خانة فارغة دون كتابة المطلوب ومراعاة إدخال طرق تواصل تكون فعالة سواء رقم هاتف نشك أو بريد إلكتروني.6- توفير المستندات التي يطلبها موقع الوزارة والقيام برفعها بشكل سليم.7-مراجعة البيانات والمستندات للتأكيد.8- الخطوة الأخيرة القيام بالضغط على إرسال الطلب التي توجد أسفل الصفحة.