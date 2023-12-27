8 تنبيهات مهمة من أمن الطرق للقيادة أثناء الأمطار

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طالب أمن الطرق من قائدي المركبات اتباع التعليمات والإرشادات أثناء هطول الأمطار وجريان الأودية.

ونشر أمن الطرق على صفحة الرسمية في "إكس" 8 تعليمات يجب الالتزام بها عند هطول الأمطار . اضافة اعلان





8 تعليمات لقيادة المركبة أثناء الأمطار



تشغيل مصابيح المركبة قبل القيادة الليلة



نصائح المرور للوقاية من مخاطر القيادة أثناء الأمطار



قيادة المركبة في الاجواء الماطرة



1ـ متباعة حالة الطقس وتحذيرات الجهات الرسمية عن الحالة المطرية.2ـ الاتبعاد عن مواقع تجمعات المياه ومصادر الكهرباء في الأماكن العامة.3ـ عدم المجازفة بقطع مجاري مياه الأمطار والسيول.4ـ إتاحة المجال للمعدات والآليات لسحب مياه الأمطار.5ـ اترك مسافة آمنة بينك وبين المركبات الآخرى.6ـ الابتعاد عن مواقع الأشجار وتجنبا لسقوطها نتيجة العواصف والرياح القوية.7ـ اتبع المسارات والطرق المستخدمة قدر الإمكان.8ـ تجنب الجلوس بالقرب من حواف الأودية.وطالب الأمن العام التأكد من تشغيل مصابيح المركبة قبل الانطلاق في الفترة الليلية على أعتبارها من أهم قواعد السلامة اللازمة.من جهتها، قدمت الإدارة العامة للمرور، نصائح مهمة للوقاية من مخاطر القيادة أثناء هطول الأمطار، لاسيما في ظل الحالة المطرية التي تشهدها العديد من المناطق.- أشعل مصابيح السيارة في حال انعدام الرؤية لتتضح أبعاد مركبتك تحت المطر لمن حولك- دع لمركبة تتنفس: افتح النوافذ قليلا حتى لا يتجمع الضباب على النوافذ- قد ببطء: خفف سرعتك لأن الإطار عندما يتحرك يقل تماسكه وثباته مع زيادة السرعة- تحرك بهدوء: لا تفقد السيطرة على سيارتك فوق الشوارع المبتلة- اترك مسافة آمنة لتجنب التوقف المفاجئ بينك وبين المركبة التي أمامك