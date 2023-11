7 أشياء لا تتجاهلها عند عمل بروفايل على "لينكد إن"

أ أ



يعد موقع "لينكد إن" الذي تأسس قبل أكثر من 20 عامًا هو الوجهة المفضلة للعثور على عمل في جميع أنحاء العالم. وبلغ عدد المسجلين فيه أكثر من 950 مليون شخص في 200 دولة حول العالم. اضافة اعلان

ويضم 57 مليون مؤسسة ومنظمة، وتُشير التقديرات البحثية عمومًا إلى أن 92% من المُشغِّلين يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي بما فيها "لينكد إن" لإيجاد المرشحين المناسبين للوظائف الشاغرة.

وكذا لاستكشاف خلفيات المتقدمين للوظائف، وقوائم أصدقائهم أو زملائهم، والتوصيات التي حصلوا عليها على الموقع، بل وحتى استنباط نوع شخصيات المتقدمين وبالتالي الحكم على مدى ملاءمتهم للوظائف المتاحة.

لكن هناك العديد من الملفات الشخصية التي تفتقد التفاصيل التي يبحث عنها المُشغِّلون، وفقًا لـ جيمس باريت، المدير الإداري لشركة التوظيف العالمية مايكل بيج للتكنولوجيا والتحول.

من امتلاك ملف تعريف " All Star" إلى الحصول على عنوان رئيسي مخصص (بدلاً من مجرد المسمى الوظيفي)، غالبًا ما يفوت الأشخاص فرصة تعزيز ملفهم الشخصي على "لينكد إن".





أنشئ عنوانًا مخصصًا



الملف الشخصي All Star



صور بانر قوية



الحصول على دعم الزملاء



أبرز مهاراتك غير المتعلقة بالعمل



ملخص الشخصية



المشاركات الفعلية



بشكل افتراضي، يقوم موقع "لينكد إن" بسحب المسمى الوظيفي الحالي والشركة الحالية وإنشاء عنوان رئيسي لك، ولكن تركك هكذا يعد خطأً.يظهر العنوان الرئيسي (الذي يمثل ببساطة المسمى الوظيفي بالنسبة لمعظم الأشخاص) في عمليات البحث على موقع "لينكد إن" وطلبات الوظائف عبر الموقع والرسائل والتوصيات.تتضمن العناوين الجيدة المهارات والخبرة، على سبيل المثال، "مهندس"، "مطور ويب"، "متواصل تقني شغوف"، مما يساعدك على التميز أمام الخوارزميات والمُشغِّلين.قال باريت لصحيفة "ديلي ميل": "يدخل العنوان المخصص على الفور في تفاصيل ملفك الشخصي، مما يضع ملفك الشخصي بعيدًا عن تلك التي تحتوي فقط على" الدور الوظيفي "و"الشركة ".عند تخصيص ملف التعريف الخاص بك، كن مبدعًا لجذب الآخرين في مجالك - وخارجه. على غرار "ارتداء الملابس المناسبة للوظيفة التي تريدها".يقول "لينكد إن"، إن الملفات الشخصية "All Star" تزيد احتمالية ظهورها في عمليات البحث على الموقع بنسبة 40 مرة - مما يسهل عليك العثور على مسؤولي التوظيف.إذن ما هو ملف تعريف "All Star"؟إنه في الأساس وحدة مكتملة بنسبة 100 بالمئة، مع استكمال الصورة والمهارات والتاريخ الوظيفي وجميع المجالات.لمعرفة حالتك، انقر فوق صورة ملفك الشخصي على سطح المكتب، ثم انقر فوق "عرض الملف الشخصي"، ثم قم بالتمرير لأسفل في ملفك الشخصي.سيظهر لك شريط التقدم: يبدأ هذا عند "المبتدئ" وينتقل إلى "All Star" بمجرد الانتهاء من 100% من ملفك الشخصي.تفتقد العديد من الملفات الشخصية على لينكد إن صورة "الشعار" في الخلفية وتقتصر فقط على صورة للرأس - ولكن هذا سيجعل الملف الشخصي أقل جاذبية وأقل وضوحًا على الفور.اختر شيئًا جديًا ومتعلقًا بالمجال الذي ترغب في العمل فيه.قال باريت: "يمكن لصورة البانر القوية أن تغري القائمين على التوظيف والاتصال بصفحتك، وتحدد على الفور طابع هويتك".عدد قليل جدًا من الأشخاص يكلفون أنفسهم عناء البحث عن زملاء ويطلبون موافقاتهم، وهذا أمر مهم لرؤية الملف الشخصي.قال باريت: "تساعد موافقات (زملائك) على الاحتفاء بالمهارات التي تتفوق فيها وتوفر المصداقية لملفك الشخصي. إنه جزء أساسي من الملف الشخصي القوي الذي نادرًا ما يتم استخدامه بالطريقة التي ينبغي بها".تواصل مع الأشخاص الذين تعتقد أن لديهم فكرة جيدة عن قدرتك والمهارات الأساسية التي تمتلكها لدعم ما قمت بمشاركته في ملفك الشخصي.وعليك أن تتأكد من مطالبة معارفك بدعم المهارات التي تعكس مسارك المهني أو طموحاتك الوظيفية".استخدم قسم "الاستراحة المهنية" الجديد لتسليط الضوء على المهارات المهمة التي تمتلكها بعيدًا عن العمل.انتقل إلى "قسم إضافة الملف الشخصي"، ثم "إضافة استراحة مهنية"، ثم أضف قسمًا يشرح المهارات التي اكتسبتها.غالبًا ما يُنظر إلى لينكد إن على أنها شبكة اجتماعية مملة بعض الشيء، لكن لجذب الانتباه، يحتاج ملفك الشخصي إلى لمسة شخصية.أفضل مكان لهذا هو قسم "حول" الخاص بك - بدلاً من مجرد ذكر هويتك، ضع شغفك ولماذا تحب وظيفتك.واجعل الملخص الخاص بك مرئيًا بشكل كبير على الموقع، ويجب أن يكون قصيرًا ومباشرًا ويوضح على الفور هويتك ولماذا تحب عملك.قال باريت: "غالبًا ما ينسى المستخدمون استخدام الملخص لإضفاء بعض الشخصية وإظهار من هم خارج نطاق المسمى الوظيفي والسنوات التي قضوها في هذا المنصب"."تذكر أن ملفك الشخصي غالبًا ما يمثل النظرة الأولى للكثيرين للتعرف على شخصيتك، لذا اغتنم الفرصة لتقديم أفضل ما لديك وإضافة بعض الحيوية إلى تواجدك على لينكد إن".يقوم العديد من الأشخاص بإنشاء ملف تعريف على لينكد إن، ويأملون أن يتم العثور عليهم، ولكن من المهم القيام ببعض المنشورات على الأقل لأن مسؤولي التوظيف غالبًا ما يبحثون عنها.قال باريت: "إن وجود ملف تعريف نشط سيساعد في جذب مسؤولي التوظيف لأنه يُظهر أنك مهتم بمجالك واستعدادك للانخراط فيه. قد يكون من السهل الوقوع في فخ مجرد "امتلاك" ملف تعريف وتركه خاملاً، بدلاً من استخدامه بكامل إمكاناته".لذا نصح خبير التوظيف: "شارك بانتظام المقالات والأبحاث التي تجدها مثيرة للاهتمام، وعلق على المنشورات، وقدم ما يجعل ملفك الشخصي مركزًا مزدهرًا للإبداع والمعلومات".وتابع: "إذا كنت شغوفًا بموضوع ساخن في الصناعة أو لديك منظور جديد لإضافته إلى نقاش محتدم، فأخبر شبكتك بذلك واستخدم ملفك الشخصي بشكل جيد".