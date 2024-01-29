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صحيفة تواصل الالكترونية

6 مزايا في وظائف الاتصالات السعودية "STC".. رابط وتخصصات ومواعيد التقديم

STC
شركة الاتصالات السعودية
أ أ
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تستقبل شركة الاتصالات السعودية (STC) حاليًا طلبات المتقدمين على الوظائف الشاغرة التي أعلنت عنها أمس في مقرها الرئيس، وتمتد فترة التقديم حتى تكتفي بالعدد المطلوب.اضافة اعلان

وظائف شركة الاتصالات السعودية بـ 6 مميزات

وظائف شركة الاتصالات السعودية لحملة البكالوريوس فأعلى، وفرصة جيدة للخريجين الباحثين عن وظائف، خاصة وأنها تتمتع بـ 6 مميزات تنافسية.
وكانت شركة الاتصالات السعودية (STC) قد أعلنت عن توفر وظائف إدارية شاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى وذلك للعمل في مقرها الرئيس بمدينة الرياض حسب المسميات والتخصصات التالية:


وظائف الاتصالات السعودية.. المسميات الوظيفية

- مساعد مدير دعم ما قبل البيع
- قائد الفريق
- مدير قسم التقارير وإدارة العقود
- مساعد مدير إدارة إيرادات التجوال
- مساعد مدير أنظمة التسويق
- مدير قسم إدارة قيمة العملاء
- محلل تمكين المبيعات الرئيس.

وظائف شركة الاتصالات.. التخصصات المطلوبة

1- إدارة الأعمال   
2- المالية 
3- التسويق    
4- القانون
5- هندسة الاتصالات    
6- الهندسة     
7- أو ما يعادلهم.


الشروط العامة لشغل وظائف الاتصالات

- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
- إجادة اللغة الإنجليزية.
- إجادة استخدام الحاسب الآلي.
- توفر المهارات والخبرات المطلوبة لكل وظيفة.

مزايا وظائف الاتصالات السعودية

1ـ رواتب تنافسية.
2ـ بدل سكن.
3ـ بدل نقل.
4- علاوة أداء سنوية.
5- تأمين طبي للموظف وعائلته.
6- التطوير الوظيفي.

طريقة التقديم على الوظائف

التقديم على الوظائف متاح حالياً من خلال الرابط التالي: "اضغط هنا"، ويستمر حتى الاكتفاء بالعدد المطلوب.

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