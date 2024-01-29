6 مزايا في وظائف الاتصالات السعودية "STC".. رابط وتخصصات ومواعيد التقديم

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تستقبل شركة الاتصالات السعودية (STC)
حاليًا طلبات المتقدمين على الوظائف الشاغرة التي أعلنت عنها أمس في مقرها الرئيس،
وتمتد فترة التقديم حتى تكتفي بالعدد المطلوب.
وظائف شركة الاتصالات السعودية بـ 6 مميزاتوظائف شركة الاتصالات السعودية لحملة البكالوريوس فأعلى، وفرصة جيدة للخريجين
الباحثين عن وظائف، خاصة وأنها تتمتع بـ 6 مميزات تنافسية.
وكانت شركة الاتصالات السعودية (STC) قد أعلنت عن توفر وظائف إدارية شاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى وذلك للعمل في مقرها الرئيس بمدينة الرياض حسب المسميات والتخصصات التالية:
وظائف الاتصالات السعودية.. المسميات الوظيفية- مساعد مدير
دعم ما قبل البيع
- قائد الفريق
- مدير قسم التقارير وإدارة العقود
- مساعد مدير إدارة إيرادات التجوال
- مساعد مدير أنظمة التسويق
- مدير قسم إدارة قيمة العملاء
- محلل تمكين المبيعات الرئيس.
وظائف شركة الاتصالات.. التخصصات المطلوبة1- إدارة الأعمال
2- المالية
3- التسويق
4- القانون
5- هندسة الاتصالات
6- الهندسة
7- أو ما يعادلهم.
الشروط العامة لشغل وظائف الاتصالات- أن يكون
المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
- إجادة اللغة الإنجليزية.
- إجادة استخدام الحاسب الآلي.
- توفر المهارات والخبرات المطلوبة لكل وظيفة.
مزايا وظائف الاتصالات السعودية1ـ رواتب تنافسية.
2ـ بدل سكن.
3ـ بدل نقل.
4- علاوة أداء سنوية.
5- تأمين طبي للموظف وعائلته.
6- التطوير الوظيفي.