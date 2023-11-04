6 شروط لضم مدد الاشتراك في نظام تبادل المنافع بالتأمينات

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كشفت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية شروط ضم مدد الاشتراك في نظام تبادل المنافع، حيث يمكن للمستفيدين تقديم طلبات ضم المدد المسجلة في التأمينات عبر موقع التأمينات الاجتماعية بسهولة إلكترونيا. اضافة اعلان





ضم مدد التأمينات



وأكدت التأمينات الاجتماعية في ردها على سؤال أحد المواطنين، أنه يمكن تقديم طلب ضم المدد المسجلة في نظام التأمينات من خلال موقع المؤسسة الإلكتروني من هنا ، وذلك وفقًا للشروط الآتية:1- ألا تقل المدة المطلوب ضمها عن سنة.2- ألا يكون المشترك قد تسلم عن تلك المدة مكافأة أو معاش.3- أن يتقدم المشترك بطلبه قبل انتهاء خدمته في النظام الأخير المنتقل إليه.4- ألا يزيد عمر المشترك على 59 عاماً.5- ألا يكون المعاش في النظام السابق قد استحق بسبب العجز.6- ألا تكون مدد الاشتراك المضمومة مدداً مكملة لاستحقاق المعاش قبل بلوغ سن الستين في النظام الأخير، وإنما يجب على المشترك إكمال المدة التي يتطلبها هذا النظام، ولا يسري هذا الشرط في حالة انتهاء الخدمة بسبب الوفاة أو العجز أو التنسيق من الخدمة أو التخصيص أو التحوّل.