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صحيفة تواصل الالكترونية

50 ألف ريال غرامة العبث في عداد قياس الخدمة الكهربائية

هيئة تنظيم المياه والكهرباء
هيئة تنظيم المياه والكهرباء
أ أ
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نصت لائحة ضبط وإثبات مخالفات أحكام نظام الكهرباء التي أصدرتها هيئة تنظيم المياه والكهرباء على فرض غرامات مالية على الشخص المخالف، تتراوح ما بين 5 آلاف إلى 50 ألف ريال.اضافة اعلان
وتتضمن المادة الرابعة من اللائحة التي نشرتها جريدة "أم القرى"، اليوم الجمعة، بأنه "عند رصد أو اكتشاف حالة عبث في عداد قياس استهلاك الطاقة الكهربائية أو أي من ملحقاته، أو استخدام المنظومة الكهربائية أو الربط بها بصورة غير نظامية، أو مساعدة الغير على القيام بذلك، يتم تبليغ الهيئة فور رصدها أو اكتشافها، لضبطها وتحديد أطرافها واستكمال اللازم بخصوصها".

مخالفة العبث في عداد قياس الخدمة الكهربائية 

وفيما يلي جدول الغرامات في مخالفات العبث في عداد قياس الخدمة الكهربائية، أو أي من ملحقاته:
1- سعة قاطع يساوي أو أقل من (200) أمبير 
الغرامة: 5 آلاف
2- سعة قاطع أكبر من (200) وحتى (400) أمبير
الغرامة: 15 ألف ريال
3- سعة قاطع أعلى من (400) أمبير
الغرامة: 50 ألف ريال
ونصت اللائحة على أنه "يكون مقدار الغرامة على مخالفة استخدام المنظومة الكهربائية أو الربط بها بصورة غير نظامية، أو مساعدة الغير على القيام بأي منها بما لا يزيد على خمسمئة ألف ريال".

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