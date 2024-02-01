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5 فوائد لخدمة التأمين على عقود العمالة المنزلية

وزارة الموارد البشرية
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
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يبدأ اليوم الخميس 1 من فبراير سريان "خدمة التأمين" على عقود العمالة المنزلية الجديدة عبر منصة مساند، وفقًا لما سبق وأعلنت عنه وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.اضافة اعلان

مميزات خدمة التأمين على عقود العمالة المنزلية

1ـ في حالة انقطاع العامل عن العمل، يُقدم التأمين تعويضًا كاملاً أو جزئياً من الرواتب الشهرية لصاحب العمل.
2ـ في حال وفاة صاحب العمل، يتم توفير جميع المستحقات المالية لورثته.
3ـ يقدم التأمين تعويضات لصاحب العمل في حال غياب أو هروب العمالة المنزلية، مما يساعد في تعويض الخسائر.
4ـ في حال حدوث وفاة أو عجز للعامل، يتكفل التأمين بتغطية تكاليف إعادة الجثمان والمصروفات المتعلقة.
5ـ يُسهم التأمين في حماية حقوق وأجور العمال من أي انتهاكات أو مشاكل تنشأ خلال العمل، مما يُحقق توازنًا وعدالة بين الجانبين.


التأمين على عقود العمالة المنزلية لأول عامين عبر مساند

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عن إطلاق "خدمة التأمين" على عقود العمالة المنزلية لأول سنتين للعمالة المنزلية الجديدة عبر منصة مساند.
وقالت الوزارة، في بيان لها: "حفظاً لحقوق أطراف العلاقة العمالية، أطلقت الوزارة خدمة "التأمين على عقود العمالة المنزلية " الجديدة القادمة لأول مرة لصاحب العمل عبر منصة مساند".

التأمين بعد مرور أول عامين اختياريًا لصاحب العمل

وأشارت إلى أنه اعتباراً من 1 فبراير 2024م ستكون خدمة التأمين على عقود استقدام العمالة المنزلية لأول سنتين من بداية العقد ضمن إجراءات تعاقد صاحب العمل مع مكتب أو شركة الاستقدام، ويكون التأمين بعد مضي سنتين اختياراً لصاحب العمل.


الخدمة متاحة حاليًا لعملاء "مساند"

وتتاح الخدمة حالياً لعملاء مساند حيث قد سبق أطلقتها الوزارة اختياراً لعملائها منذ مطلع عام 2023م، وقد بلغ عدد العملاء الذين اختاروا هذه الخدمة أكثر من (175) ألف عميل وقد لاقت الخدمة تفاعلا واصداء ايجابية من العملاء وأطراف العلاقة التعاقدية.

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