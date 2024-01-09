5 خطوات للحصول على سيارة من الضمان الاجتماعي المطور .. وكيفية التسجيل

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الضمان الاجتماعي هو أحد الخدمات المهمة التي وفرتها الحكومة للمواطنين، يمكنهم من الحصول على دعم جيد، أيضا يعد ركيزة أساسية يعتمد عليها أصحاب الدخل المنخص. اضافة اعلان





شروط الحصول على سيارة من الضمان الاجتماعي المطور:



كيفية التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور



أسباب نقص الضمان الاجتماعي :



ومن خلال الضمان الاجتماعي يمكن الحصول على السيارة ولكن بعدة شروط:1-أن يتراوح عمر المتقدم للاستفادة من المبادرة بين 25: 60 عام عند سداد آخر قسط.2- من الضروري أن يتسم المتقدم بالقدرة على العمل بمجال النقل.3- يشترط أن يمتلك المتقدم رخصة قيادة خاصة.4- يجب على المتقدم أن يجتاز الاختبار الذي يتم عرضه عليه من قِبَل الوزارة.5- يلزم المتقدم بتقديم كافة الأوراق الرسمية والمستندات المطلوبة للتقديم على المبادرة.إذا كنت ترغب في الاستفادة من مبادرة السيارة للضمان الاجتماعي المطور يجب عليك التسجيل فيه أولًا، ذلك عبر تنفيذ الخطوات فيما يلي:1- الذهاب إلى الموقع الإلكتروني المخصص لوزارة الموارد البشرية.2- عقب الدخول إلى الصفحة الرئيسية للموقع انقر على تبويب الخدمات الإلكترونية.3- سجل الدخول إلى الموقع بكتابة اسم المستخدم الخاص بك وكلمة المرور الخاصة.4- أدخل كافة البيانات التي يطلبها منك الموقع بشكل صحيح، ثم انقر على زر التالي.5- بعد التحقق من البيانات المدخلة انقر على حفظ وسيتم إرسال رسالة على البريد الإلكتروني للتأكيد.كشفت وزارة الموارد البشرية عن وجود عدة أسباب تؤدي إلى حدوث نقص في دعم الضمان الاجتماعي وهي كالتالي:1- حدوث أي تغير اقتصادي طارئ من شأنه التأثير على الوضع المالي لعائلة المستفيد.2- حدوث زيادة في دخل التابع الشهري، أو تم تعيينه في وظيفة جديدة، مع إنهاء عمله في الوظيفة.3- استفادة المستحق بفائدة إضافية مثل صافي الدخل كالذي يحصل عليه من راتب التقاعد.4- حدوث تغيير في العدد الأساسي للأسرة سواء بالانخفاض أو الزيادة.