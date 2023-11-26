5 خطوات للاستعلام عن الدعم السكني

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أكد برنامج سكني، استمرار إيداع الدعم في حسابات المستفيدين المستوفين للشروط حتى نهاية اليوم الأحد.





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استمرار صرف الدعم



موعد صرف الدعم

