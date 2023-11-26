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5 خطوات للاستعلام عن الدعم السكني

سكني
سكني
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أكد برنامج سكني، استمرار إيداع الدعم في حسابات المستفيدين المستوفين للشروط حتى نهاية اليوم الأحد.

الاستعلام عن الدعم السكنياضافة اعلان


وأوضحت وزارة الشؤون القروية والإسكان أنه يمكن الاستعلام عن نزول الدعم إلكترونياً عبر اتباع الخطوات التالية:

- أولا الدخول على منصة سكني "اضغط هنا".
- تسجيل الدخول عبر استخدام اسم المستخدم وكلمة المرور.
- بعد ذلك كتابة جميع الطلبات والبيانات.
- ثم الضغط على تسجيل دخول.
- الضغط على التحقق من حالة الاستحقاق.
- التأكد من صحة جميع البيانات المطلوبة التي تم إدراجها.
- ثم الضغط على كلمة استعلام.
- بعد دقائق يظهر موعد صدور الدعم وجميع المعلومات التي تريد الحصول عليها.

استمرار صرف الدعم


كان برنامج سكني، قد أعلن استمرار صرف الدعم لبعض المستفيدين، مع إعلان صندوق التنمية العقارية، عن إيداع 970 مليون ريال في حسابات المستفيدين.
وقال البرنامج عبر حسابه في منصة "إكس": "العمل لايزال قائمًا لإيداع مبالغ الدعم السكني لأهالينا المستفيدين، ويستمر إيداع الدعم حتى نهاية اليوم الاحد.

موعد صرف الدعم


وجرت العادة على صرف الدعم السكني في 24 من كل شهر، لكن موافقة الموعد المحدد ليوم الإجازة الأسبوعية - الجمعة - وموافقة اليوم التالي - السبت - للعطلة الرسمية في البنوك أدى إلى تأخر إيداعه حتى اليوم الأحد. 
وأفاد البرنامج في رد سابق، قائلاً: "ملتزمون باستمرارية الدعم الشهري لجميع مستفيدين سكني خلال 5 أيام عمل من تاريخ 24 من كل شهر ميلادي".
وأوضح الرئيس التنفيذي للصندوق العقاري، منصور بن ماضي، أن إجمالي الدعم لشهر نوفمبر بلغ 970 مليون ريال، خُصصت دعمًا لأرباح عقود التمويل العقاري.
وبين أن إجمالي ما أودِع في حسابات مستفيدي سكني منذ إعلان برنامج التحوّل في يونيو 2017 حتى شهر نوفمبر 2023 بلغ نحو 53.9 مليار ريال.

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توضيح من سكني بخصوص تأخر إيداع الدعم لبعض المستفيدين

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