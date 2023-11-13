الإثنين، 29 ربيع الثاني 1445 ، 13 نوفمبر 2023

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5 خطوات لاستقدام العمالة المنزلية عبر منصة مساند

مساند
منصة مساند
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أوضحت منصة مساند لخدمات العمالة المنزلية في المملكة، بالتفصيل، خطوات رحلة الاستقدام في أقل وقت عبر الحساب الرسمي للمنصة.

خطوات استقدام العمالة بالتفصيل:اضافة اعلان


1- تحديد نوع الاستقدام: اختيار نوع الاستقدام حسب التفضيل، إما استقدام عامل بمواصفات محددة أو استقدام عامل محدد مسبقاً بالاسم
2- اختيار مقدم الخدمة: عرض جميع المكاتب المقدمة لخدمات الاستقدام مع إمكانية التصنيف والفرز حسب الرغبة.
3- استلام العروض: استلام عروض طلبات الاستقدام من مقدمي الخدمة، تتضمن الراتب المستحق للعامل مع سير ذاتية ليتم ترتيبها حسب الأفضلية
4- قم بالدفع: ادفع بأمان من خلال مساند بعد إنشاء العقد، يمكنك الاختيار ضمن عدة طرق للدفع: فيزا ، ماستركارد ، أو من خلال بطاقة مدى البنكية
5- تتبع طلبك: تابع حالة الطلبات بشكل إلكتروني من تسليم الطلب وحتى وصول العمالة.

وفي وقت سابق، أوضحت منصة مساند المتخصصة في خدمات العمالة المنزلية في المملكة، أهمية مراجعة الموارد البشرية، في حال الرغبة في نقل كفالة العامل، لاسيما في حالة وفاة الكفيل.

نقل كفالة العمالة


جاء ذلك في رد من مساند، على سؤال مستفيد قال فيه: "في حال نقل كفالة عاملة منزلية كفيلها متوفى.. ما الإجراء؟".
وأجابت منصة مساند، بقولها: "بخصوص استفسارك لا بد من مراجعة وزارة الموارد البشرية في حال كان صاحب العمل متوفي".
وفي وقت سابق، أوضحت منصة مساند المتخصصة في خدمات العمالة المنزلية في المملكة،  آلية وطريقة تقييم مكتب الاستقدام.

تقييم مكتب الاستقدام


جاء ذلك في رد من منصة مساند، على استفسار أحد المستفيدين، بشأن طريقة تقييم مكتب الاستقدام.
وأجابت منصة مساند، بقولها: "التقييم يتم بناء على اكتمال الخدمة (وصول العامل/ـة للمملكة) خلال مدة العقد، أو انتهاء مدة العقد دون اكتمال الخدمة".

وفي وقت سابق، حددت منصة مساند، 4 طرق لإثبات القدرة المالية لإصدار التأشيرة "1" لاستقدام العمالة المنزلية.
جاء ذلك في رد من منصة مساند، على استفسارات وتساؤلات المستفيدين بشأن آلية إثبات القدرة المالية لإصدار تأشيرة "1" لاستقدام العمالة.

القدرة المالية للاستقدام


وأجابت منصة مساند، بقولها :إنه بناء على ضوابط الاستقدام فإن إثبات القدرة المالية المطلوبة لفئة مقدم الطلب لإصدار  التأشيرة (1) يتم كالتالي:
- الاكتفاء بتعريف بالراتب أو رصيد
- شهادة بنكية
- كشف حساب بنكي
- محفظة استثمارية 40,000

وشكا العديد من مستفيدي منصة "مساند" لخدمات العمالة المنزلية، التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من عدم تمكنهم من إصدار وثائق التأمين على عقود العمالة المنزلية الراغبين باستقدامها.

إجراءات تحسينية على الخدمة


وأكدت منصة "مساند" عدم تمكن المستفيدين من إصدار التأمين بالوقت الحالي، الأمر الذي أرجعته إلى وجود إجراءات تحسينية على الخدمة.
وقالت في ردودها على استفسارات بهذا الصدد: "نعتذر على عدم تمكنكم من إصدار التأمين بالوقت الحالي، وذلك بسبب إجراءات تحسينية على الخدمة".

التأمين على عقود العمالة المنزلية


ويهدف التأمين على عقود العمالة المنزلية لحفظ حقوق صاحب العمل والعامل بتعويضهم من خلال منافع تأمينية، وذلك خلال أول عامين من تاريخ بدء عمل العامل المنزلي.
والتأمين لا يعتبر إلزاميًا على العمالة المنزلية الحالية وعند نقل الخدمات، فيما لا يمكن التأمين على العمالة المنزلية الحالية من خلال منصة "مساند".

مزايا تأمين عقد العمالة المنزلية 


ويوفر تأمين عقد العمالة المنزلية التعويضات التالية لأصحاب العمل والعمال المنزليين:
-مصاريف إعادة جثمان العامل المنزلي إلى الوطن.
-تكاليف إعادة المتعلقات والممتلكات الشخصية للعمالة المنزلية المتوفاة.
-تكاليف العجز الكلي أو الجزئي الدائم للعمالة المنزلية.
-تعويض العامل المنزلي في حالة عدم قيام صاحب العمل بدفع الراتب الشهري.
-تكاليف استقدام بديل (التغيب/الامتناع).
-تكاليف تذاكر الطيران للعمال المنزليين في حالة العجز الدائم.
وتكون مدة سريان الوثيقة التأمينية سنتين، تبدأ من تاريخ وصول العامل أو العاملة المنزلي إلى السعودية وتفعيل الوثيقة التأمينية.
وتخضع لسياسات الوثيقة التأمينية، وفي حال حصول أي مشكلة أو استحقاق للتعويض خلال 90 يومًا الأولى تتم مطالبة مكتب الاستقدام بالتعويض.

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