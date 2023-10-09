الإثنين، 24 ربيع الأول 1445 ، 09 أكتوبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

صحيفة تواصل الالكترونية

5 إجراءات مهمة لحلة مشكلة "غير مؤهل" في حساب المواطن

حساب المواطن
حساب المواطن
أ أ
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook
أوضح برنامج حساب المواطن، الإجراء المطلوب لحل مشكلة حالة الأهلية "غير مؤهل".

حل مشكلة عدم الأهلية



وقال حساب المواطن، عبر حساب خدمة المستفيدين في منصة إكس "في حال كانت حالة الأهلية"غير مؤهليلزمك القيام بالإجراءات التالية:
- التوجه لتقديم اعتراض على أسباب عدم الأهلية الظاهرة لديك عن طريق حسابك
- الضغط على دراسة الأهلية
- الدخول على أسباب عدم أهلية العائل
-تقديم اعتراض
- إفاق المستندات إن وجدت

تحديث البيانات 



وتابع حساب المواطن، أنه يجب القيام بهذه الإجراءات بعد تحديث بياناتك طبقاً لسبب عدم الأهلية في مدة اقصاها 90يوم من تاريخ صدور نتيجة الأهلية.


تجاوب برنامج "حساب المواطن" مع المئات من أسئلة المستفيدين، خاصة بعد التوجيه الملكي الكريم باستمرار الدعم الإضافي لمستفيدي البرنامج واستمرار فتح التسجيل.

الحد المانع


وفي وقت سابق، أوضح حساب المواطن، أن الحد المانع يختلف بين الأسر بناءً على تركيبة الأسرة وإجمالي دخلها بما لا يتجاوز مبلغ 20.000 ريال.

وأكد حساب المواطن أن هذا التطوير والتعديل في الضوابط الخاصة بالبرنامج يتسق مع مستهدفاته الإستراتيجية في رفع كفاءة الدعم، وضمان وصوله وتوجيهه للفئات الأكثر استحقاقًا.

المحددات الجديدة لحساب المواطن

وأوضح البرنامج أنه بعد عمل مستفيض في مراجعة ضوابطه، وبعد موافقة لجنة برنامج حساب المواطن، فقد تم إضافة محددات تهدف إلى رفع كفاءة الدعم، وضمان وصوله وتوجيهه للفئات الأكثر استحقاقًا، وهي:
1 - تعديل الحد الأعلى للدعم المقدم من البرنامج، بحيث لا يتجاوز الدعم للأسر المكونة من ستة أشخاص (رب الأسرة وتابعين أعلى من 18 عامًا، وثلاثة تابعين أقل من 18 عامًا).
2 - تعديل الحد المانع لاستحقاق الدعم، بأن لا يتجاوز مجموع دخل المستفيد وأسرته مبلغ 20 ألف ريال، وتعديل حد التناقص بما يتوافق مع ذلك. ويمكن للمستفيدين زيارة الحاسبة التقديرية على موقع البرنامج لمعرفة استحقاقهم من الدعم بشكل دقيق.

متى يتم تطبيق هذه الضوابط؟

سيتم تطبيق هذه الضوابط والمحددات اعتبارًا من دفعة شهر أكتوبر 2023م.

أهداف تعديلات حساب المواطن
وتهدف هذه التعديلات إلى ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه؛ بما يضمن تحقيق أهدافه المرجوة في حماية الأسر السعودية، وتخفيف الأعباء عنهم، وتحسين معيشتهم، في ظل الظروف الاقتصادية المتغيرة حول العالم.
يذكر أن إجمالي ما تم صرفه للمستفيدين منذ انطلاقة البرنامج حتى الدفعة الأخيرة – دفعة شهر سبتمبر 2023م – قد بلغت 175 مليار ريال، كما يتجاوز عدد مستفيدي البرنامج حتى الآن أكثر من 11.3 مليون مستفيد رئيس وتابع.

موعد صرف الدفعة 71
وحدد حساب المواطن، موعد صرف الدفعة 71- شهر أكتوبر، وذلك في أعقاب صدور توجيه ملكي باستمرار العمل بالبرنامج وتمديد الدعم الإضافي لمدة 3 شهور إضافية.
وقال البرنامج عبر حسابه في منصة "إكس": "يتم صرف الدعم بشكل دوري في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، أو يوم قبله أو بعده في حال صادف عطلة نهاية الأسبوع".
وأضاف: "وسيتم صرف الدعم للدفعة 71 بتاريخ "10 أكتوبر"، الموافق بعد غد الثلاثاء.

أهلية الدفعة 71


وأفاد حساب المواطن بأنه سيتم الإعلان في غضون الساعات القادمة عن أهلية الدفعة 71 – شهر أكتوبر.
وقال: "سيتم الإعلان عن نتائج الأهلية للدورة 71 لشهر أكتوبر 2023 خلال الساعات القادمة".
وأضاف: "وللتحقق من حالة الأهلية يمكنك الدخول على البوابة الإلكترونية عبر الرابط التالي: (اضغط هنا)".

استمرار العمل ببرنامج حساب المواطن


ووجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، أول أمس الأحد، باستمرار العمل ببرنامج حساب المواطن بإضافة محددات بهدف رفع كفاءة الدعم وضمان وصوله وتوجيهه للفئات الأكثر استحقاقًا.
وتضمن القرار استمرار التسجيل في برنامج حساب المواطن، واستمرار الدعم المالي الإضافي للمستفيدين لمدة ثلاثة أشهر وحتى دفعة شهر ديسمبر 2023م.
اضافة اعلان

 

اقرأ أيضا

الهيئة السعودية للمهندسين
6:09 م الإثنين، 09 أكتوبر 2023

هيئة المهندسين تعلن عن وظائف شاغرة بعدة تخصصات

الضمان الاجتماعي المطور
5:28 م الإثنين، 09 أكتوبر 2023

هل الزيادة في معاش الضمان تشمل جميع المستفيدين.. الموارد البشرية تجيب؟

حساب المواطن
5:20 م الإثنين، 09 أكتوبر 2023

لديه أسرة من 9 أفراد.. كيف يحصلون على الدعم في حساب المواطن؟

حساب المواطن
2:37 م الإثنين، 09 أكتوبر 2023

عقب التعديلات الجديدة.. تعرف على معايير صرف دعم حساب المواطن

اقرأ أيضا

سارع بالتقديم.. "المنافسة" تطرح وظائف لحملة الدبلوم والبكالوريوس

خدمة اليوم.. 9 خطوات لإصدار شهادات مطابقة دفعة "خط إنتاج"

هل أُلغي شرط العامين على الطلاق لاستحقاق دعم سكني؟.. رد من البرنامج

حتى لا يؤثر على أهليتك واستحقاقك.. تنبيه من حساب المواطن بخصوص بيانات الدخل

تحذير عاجل من سفارة المملكة في أستراليا للمواطنين

كلمات البحث
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

أخبار ذات صلة

حساب المواطن 5:35 م الأحد، 01 أكتوبر 2023

موظف بالقطاع الخاص.. هل يحق له التسجيل في حساب المواطن؟

حساب المواطن 2:05 م السبت، 30 سبتمبر 2023

يدخل له عوائد مالية من إيجار شقق بمنزله.. هل يؤثر على دعم المواطن؟

حساب المواطن 5:44 م الأربعاء، 27 سبتمبر 2023

تعرف على الوقت المناسب لتعديل "العنوان الوطني" في حساب المواطن

حساب المواطن - الدعم الشهري 6:50 م الأربعاء، 13 سبتمبر 2023

بدون صك ولا عقد إيجار.. كيف يستفيد من دعم المواطن؟

اقرأ أيضا

مشروع سلام
10:52 ص الإثنين، 09 أكتوبر 2023

تأهيل قيادات شابة لتعزيز الصورة الإيجابية عن المملكة

F77646xWUAAravv
9:43 ص الإثنين، 09 أكتوبر 2023

الموعد والمكان والشروط.. تفاصيل الوظائف التعليمية التي طرحها معهد الإدارة العامة

حساب المواطن
8:59 ص الإثنين، 09 أكتوبر 2023

بعد التعديلات الأخيرة.. توضيح من حساب المواطن بخصوص الحد الأدنى للفرد من الدعم

المدير الناجح1
8:05 ص الإثنين، 09 أكتوبر 2023

المدير الذي يسأل هذه الأسئلة تجب إقالته فورًا

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

وزارة التجارة
7:26 م الإثنين، 09 أكتوبر 2023

أبرزها توفير فرص عمل .. 6 مزايا لخدمات الدعم التجارية

1ش1ش-1696849174239_large
6:28 م الإثنين، 09 أكتوبر 2023

وزير النفط الكويتي يكشف أولى الخطوات بشأن البنية التحتية لحقل الدرة

الشاب
6:24 م الإثنين، 09 أكتوبر 2023

"الله يديم أوطانا".. مبتعث يكشف حقائق صادمة عن عمليات السطو في أمريكا

البنك المركزي الكويتي
5:55 م الإثنين، 09 أكتوبر 2023

اعتراف صادم من البنك المركزي الكويتي عن عمليات الاحتيال الإلكتروني

F8AMa7PWAAEjtER
5:41 م الإثنين، 09 أكتوبر 2023

معلم ينقذ طالباً في جازان من الاختناق بعد ابتلاعه قطعة بلاستيكية

الضمان الاجتماعي المطور
5:28 م الإثنين، 09 أكتوبر 2023

هل الزيادة في معاش الضمان تشمل جميع المستفيدين.. الموارد البشرية تجيب؟