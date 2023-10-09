5 إجراءات مهمة لحلة مشكلة "غير مؤهل" في حساب المواطن

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أوضح برنامج حساب المواطن، الإجراء المطلوب لحل مشكلة حالة الأهلية "غير مؤهل".
حل مشكلة عدم الأهلية
وقال حساب المواطن، عبر حساب خدمة المستفيدين في منصة إكس "في حال كانت حالة الأهلية"غير مؤهليلزمك القيام بالإجراءات التالية:
- التوجه لتقديم اعتراض على أسباب عدم الأهلية الظاهرة لديك عن طريق حسابك
- الضغط على دراسة الأهلية
- الدخول على أسباب عدم أهلية العائل
-تقديم اعتراض
- إفاق المستندات إن وجدت
تحديث البيانات
وتابع حساب المواطن، أنه يجب القيام بهذه الإجراءات بعد تحديث بياناتك طبقاً لسبب عدم الأهلية في مدة اقصاها 90يوم من تاريخ صدور نتيجة الأهلية.
تجاوب برنامج "حساب المواطن" مع المئات من أسئلة المستفيدين، خاصة بعد التوجيه الملكي الكريم باستمرار الدعم الإضافي لمستفيدي البرنامج واستمرار فتح التسجيل.
الحد المانع
وفي وقت سابق، أوضح حساب المواطن، أن الحد المانع يختلف بين الأسر بناءً على تركيبة الأسرة وإجمالي دخلها بما لا يتجاوز مبلغ 20.000 ريال.
وأكد حساب المواطن أن هذا التطوير والتعديل في الضوابط الخاصة بالبرنامج يتسق مع مستهدفاته الإستراتيجية في رفع كفاءة الدعم، وضمان وصوله وتوجيهه للفئات الأكثر استحقاقًا.
وبعد التوجيه الملكي الكريم، عمل حساب المواطن على تعديل ضوابطه لتوجيه الدعم للفئات الأكثر استحقاقًا.
المحددات الجديدة لحساب المواطنوأوضح البرنامج أنه بعد عمل مستفيض في مراجعة ضوابطه،
وبعد موافقة لجنة برنامج حساب المواطن، فقد تم إضافة محددات تهدف إلى رفع كفاءة
الدعم، وضمان وصوله وتوجيهه للفئات الأكثر استحقاقًا، وهي:
1 - تعديل الحد الأعلى للدعم المقدم من البرنامج، بحيث لا يتجاوز الدعم للأسر المكونة من ستة أشخاص (رب الأسرة وتابعين أعلى من 18 عامًا، وثلاثة تابعين أقل من 18 عامًا).
2 - تعديل الحد المانع لاستحقاق الدعم، بأن لا يتجاوز مجموع دخل المستفيد وأسرته مبلغ 20 ألف ريال، وتعديل حد التناقص بما يتوافق مع ذلك. ويمكن للمستفيدين زيارة الحاسبة التقديرية على موقع البرنامج لمعرفة استحقاقهم من الدعم بشكل دقيق.
متى يتم تطبيق هذه الضوابط؟سيتم تطبيق هذه الضوابط والمحددات اعتبارًا من دفعة
شهر أكتوبر 2023م.
أهداف تعديلات حساب المواطن
وتهدف هذه التعديلات إلى ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه؛ بما يضمن تحقيق أهدافه المرجوة في حماية الأسر السعودية، وتخفيف الأعباء عنهم، وتحسين معيشتهم، في ظل الظروف الاقتصادية المتغيرة حول العالم.
يذكر أن إجمالي ما تم صرفه للمستفيدين منذ انطلاقة البرنامج حتى الدفعة الأخيرة – دفعة شهر سبتمبر 2023م – قد بلغت 175 مليار ريال، كما يتجاوز عدد مستفيدي البرنامج حتى الآن أكثر من 11.3 مليون مستفيد رئيس وتابع.
موعد صرف الدفعة 71
وحدد حساب المواطن، موعد صرف الدفعة 71- شهر أكتوبر، وذلك في أعقاب صدور توجيه ملكي باستمرار العمل بالبرنامج وتمديد الدعم الإضافي لمدة 3 شهور إضافية.
وقال البرنامج عبر حسابه في منصة "إكس": "يتم صرف الدعم بشكل دوري في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، أو يوم قبله أو بعده في حال صادف عطلة نهاية الأسبوع".
وأضاف: "وسيتم صرف الدعم للدفعة 71 بتاريخ "10 أكتوبر"، الموافق بعد غد الثلاثاء.
أهلية الدفعة 71
وأفاد حساب المواطن بأنه سيتم الإعلان في غضون الساعات القادمة عن أهلية الدفعة 71 – شهر أكتوبر.
وقال: "سيتم الإعلان عن نتائج الأهلية للدورة 71 لشهر أكتوبر 2023 خلال الساعات القادمة".
وأضاف: "وللتحقق من حالة الأهلية يمكنك الدخول على البوابة الإلكترونية عبر الرابط التالي: (اضغط هنا)".
استمرار العمل ببرنامج حساب المواطن
ووجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، أول أمس الأحد، باستمرار العمل ببرنامج حساب المواطن بإضافة محددات بهدف رفع كفاءة الدعم وضمان وصوله وتوجيهه للفئات الأكثر استحقاقًا.
وتضمن القرار استمرار التسجيل في برنامج حساب المواطن، واستمرار الدعم المالي الإضافي للمستفيدين لمدة ثلاثة أشهر وحتى دفعة شهر ديسمبر 2023م.