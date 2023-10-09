5 إجراءات مهمة لحلة مشكلة "غير مؤهل" في حساب المواطن

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أوضح برنامج حساب المواطن، الإجراء المطلوب لحل مشكلة حالة الأهلية "غير مؤهل".





حل مشكلة عدم الأهلية

تحديث البيانات

وقال حساب المواطن، عبر حساب خدمة المستفيدين في منصة إكس "في حال كانت حالة الأهلية"غير مؤهليلزمك القيام بالإجراءات التالية:- التوجه لتقديم اعتراض على أسباب عدم الأهلية الظاهرة لديك عن طريق حسابك- الضغط على دراسة الأهلية- الدخول على أسباب عدم أهلية العائل-تقديم اعتراض- إفاق المستندات إن وجدتوتابع حساب المواطن، أنه يجب القيام بهذه الإجراءات بعد تحديث بياناتك طبقاً لسبب عدم الأهلية في مدة اقصاها 90يوم من تاريخ صدور نتيجة الأهلية.



تجاوب برنامج "حساب المواطن" مع المئات من أسئلة المستفيدين، خاصة بعد التوجيه الملكي الكريم باستمرار الدعم الإضافي لمستفيدي البرنامج واستمرار فتح التسجيل.





الحد المانع



وبعد التوجيه الملكي الكريم، عمل حساب المواطن على تعديل ضوابطه لتوجيه الدعم للفئات الأكثر استحقاقًا.

المحددات الجديدة لحساب المواطن



متى يتم تطبيق هذه الضوابط؟



أهلية الدفعة 71

استمرار العمل ببرنامج حساب المواطن

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