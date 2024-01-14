4500 ريال حد أدنى.. مبادرة تحفيزية للشركات المتعاقدة مع الحراسات الأمنية

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أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية
الاجتماعية من خلال منصة أجير، اليوم الأحد، مبادرة تحفيزية للشركات المتعاقدة مع
شركات الحراسات الأمنية.
مبادرة تحفيزية للشركات المتعاقدة مع الحراسات الأمنيةوتأتي هذه المبادرة ضمن جهود وزارة الموارد
البشرية والتنمية الاجتماعية الرامية إلى تحسين بيئة العمل للسعوديين في منشآت
القطاع الخاص.
وتتضمن المبادرة احتساب معامل التوطين لحراس الأمن السعوديين لمصلحة المنشآت المتعاقدة مع شركات الحراسات الأمنية.
4500 ريال حد أدنى لأجور العاملين في
الحراسات وتتيح المبادرة لتلك المنشآت الاستفادة منها بعد
تحقيق عدة ضوابط وشروط تتضمن حداً أدنى للأجور يبدأ من 4.500 ريال.
وأوضحت الوزارة أن هذه المبادرة تهدف إلى رفع نسبة التوطين في قطاع الحراسات الأمنية، وتحسين بيئة العمل لحراس الأمن السعوديين، وتوفير فرص عمل لهم.
مبادرات رفع كفاءة سوق العملجدير بالذكر أن هذه المبادرة تأتي ضمن سلسلة
من المبادرات التي أطلقتها الوزارة لرفع كفاءة سوق العمل في المملكة، وزيادة
جاذبيتها.
وتشمل المبادرات "نظام حماية الأجور، ومبادرة تحسين العلاقة التعاقدية، وبرنامج ودي، وغيرها من المبادرات التي تهدف إلى تحسين بيئة العمل في المملكة”.
فيديو | بحد أدنى للأجور عند 4500 ريال..— اقتصاد الإخبارية (@ekhbariya_eco) January 14, 2024
إطلاق مبادرة تحفيزية للشركات المتعاقدة مع شركات الحراسات الأمنية عبر "أجير"#الإخبارية pic.twitter.com/FDkeizVVNB