4500 ريال حد أدنى.. مبادرة تحفيزية للشركات المتعاقدة مع الحراسات الأمنية

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أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من خلال منصة أجير، اليوم الأحد، مبادرة تحفيزية للشركات المتعاقدة مع شركات الحراسات الأمنية. اضافة اعلان





مبادرة تحفيزية للشركات المتعاقدة مع الحراسات الأمنية



4500 ريال حد أدنى لأجور العاملين في الحراسات



مبادرات رفع كفاءة سوق العمل



وتأتي هذه المبادرة ضمن جهود وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الرامية إلى تحسين بيئة العمل للسعوديين في منشآت القطاع الخاص.وتتضمن المبادرة احتساب معامل التوطين لحراس الأمن السعوديين لمصلحة المنشآت المتعاقدة مع شركات الحراسات الأمنية.وتتيح المبادرة لتلك المنشآت الاستفادة منها بعد تحقيق عدة ضوابط وشروط تتضمن حداً أدنى للأجور يبدأ من 4.500 ريال.وأوضحت الوزارة أن هذه المبادرة تهدف إلى رفع نسبة التوطين في قطاع الحراسات الأمنية، وتحسين بيئة العمل لحراس الأمن السعوديين، وتوفير فرص عمل لهم.جدير بالذكر أن هذه المبادرة تأتي ضمن سلسلة من المبادرات التي أطلقتها الوزارة لرفع كفاءة سوق العمل في المملكة، وزيادة جاذبيتها.وتشمل المبادرات "نظام حماية الأجور، ومبادرة تحسين العلاقة التعاقدية، وبرنامج ودي، وغيرها من المبادرات التي تهدف إلى تحسين بيئة العمل في المملكة”.