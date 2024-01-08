41 وظيفة شاغرة عن بعد في عدد من التخصصات

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أعلن برنامج العمل عن بعد عبر موقعه الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر 41 وظيفة شاغرة في عدة مجالات وظيفية (عن بُعد)، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه. اضافة اعلان





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