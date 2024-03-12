4 قنوات لـ حساب المواطن في رمضان.. تعرف عليها

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يقدم برنامج حساب المواطن خدماته للمستفيدين خلال شهر رمضان، عبر 4 قنوات رئيسة وهي:





البوابة الإلكترونية وتطبيق البرنامج (ca.gov.sa).



مركز الاتصال (19912)



خدمة المستفيدين - توتير (citizen_care@)



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هل يتم صرف دعم حساب المواطن في شهر رمضان؟



حساب المواطن



المستهدفون من حساب المواطن



على مدار الساعةمن الأحد إلى الخميس من 10 صباحًا إلى 3 مساءً، ومن 8 مساءً إلى 1 صباحًا.يقدم الخدمة يوميًا من الأحد إلى الخميس من 9 صباحًا إلى 5 مساءً، عدا يومي الجمعة والسبت، ومن 8 مساءً إلى 1 صباحًا.خدمة على مدار الساعة، تهدف إلى تحقيق تطلعات المستفيدين لرفع جودة الخدمةتصرف دفعات "حساب المواطن" في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي. وفي حال صادف هذا اليوم عطلة نهاية الأسبوع، يتم صرف الدعم قبلها بيوم أو بعدها بيوم.ويعني هذا أن الموعد المحدد لإيداع الدفعة المقبلة هو الثلاثاء 10 من إبريل 2024، الذي سيوافق آخر أيام شهر رمضان 1445هـ.ولم يُعرف بعد ما إذا كان سيتم التبكير بصرف الدعم، وذلك لتفادي موعد إجازة البنوك إجازة عيد الفطر المبارك.وتبدأ إجازة البنوك يوم 25 من رمضان 1445هـ الموافق 4 من إبريل 2024م، على أن يستأنف العمل مرة أخرى في البنوك والمؤسسات المصرفية يوم الأحد 5 من شوال 1445هـ الموافق 14 من إبريل 2024م.حساب المواطن هو برنامج حكومي بدأ في ديسمبر 2017، ويهدف لتخفيف الأعباء عن المواطن وتقديم الدعم المادي للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط، وتعويض المواطنين الذين قد تلحقهم أي مخاطر بسبب التوسعات الاقتصادية التي تقوم بها المملكة.وتشمل الفئات المستهدفة من برنامج الدعم، الآتي:1 – الأسر السعودية.2 – المواطن غير المتزوج.3 – الأفراد المستقلون في سكن خاص كفرد مستقل.4 – الأفراد المستفيدون من خدمات الضمان الاجتماعي.5 – الأفراد الحاملون للبطاقات الخاصة بالنقل.6 – أبناء السعودية المتزوجة من غير سعودي.7 – الأم الأرملة والمطلقة والحاضنة لأطفال.8 – زوجة المواطن السعودي.