الخميس، 09 جمادى الأولى 1445 ، 23 نوفمبر 2023

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4 خطوات لتعديل العنوان عبر حساب المستفيد في أبشر

ابشر
أبشر
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حددت منصة أبشر  خطوات وآلية تعديل العنوان عبر حسابات المستفيدين في المنصة.
جاء ذلك في رد من منصة أبشر، على تساؤلات المستفيدين، بشأن خطوات وآلية تغيير العنوان.اضافة اعلان

خطوات تعديل العنوان 



وأجابت منصة أبشر، بقولها: "لتعديل العنوان يرجى اتباع الخطوات التالية:
- الدخول لهويتك الرقمية بمنصة أبشر أفراد عبر الرابط المرفق "http://absher.sa".
- ثم النقر على تعديل معلومات المستخدم
- ثم اختيار تعديل العنوان
- ثم إضافة عنوان جديد و إعادة المحاولة 
 

وفي وقت سابق، أكدت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، أنه يمكن تسجيل المواليد الجدد إلكترونيًا عبر منصة أبشر، ويمكن أيضًا الحصول على الوثائق في المنزل، من خلال خطوات بسيطة.
وأوضحت الأحوال المدنية، عبر حسابها الرسمي "العناية بالعملاء"، في "تويتر"، أن تلك الخطوات تشمل:

4 خطوات لتسجيل المواليد الجدد إلكترونيًا

1- تسجيل الدخول في حسابك في أبشر.
2- اختيار خدمات من تبويب خدماتي.
3- الأحوال المدنية.
4- خدمة تسجيل المواليد

خطوات تجديد بطاقة الهوية الوطنية

كما حددت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، خطوات تجديد بطاقة الهوية الوطنية عبر منصة أبشر بالتفصيل.
وتشمل خطوات تجديد الهوية الوطنية عبر حساب المستفيدين في منصة أبشر ما يلي:

خطوات تنفيذ الخدمة

1- الدخول إلى منصة أبشر والضغط على خيار خدمات من تبويب خدماتي.
2- اختيار الأحوال المدنية والضغط على أيقونة تجديد الهوية الوطنية.
3- قراءة الحالات الصحيحة للصورة ورفع الصورة الشخصية وفق المطلوب.
4- اختيار العنوان لاستلام الهوية الوطنية ودفع أجور التوصيل.

كيفية الإبلاغ عن الوثائق المفقودة

وفي وقت سابق، كشفت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية عن كيفية الإبلاغ عن الوثائق المفقودة، ومنها الإبلاغ عن فقدان الهوية الوطنية، حيث يمكن الإبلاغ عن الوثائق المفقودة  من خلال منصة أبشر.


طريقة بلاغ فقدان الهوية

وأوضحت أن خدمة الإبلاغ عن الوثائق المفقودة عبر منصة أبشر، تتيح الإبلاغ عن فقدان الهوية، وكذلك الإبلاغ عن فقدان الوثائق الأخرى مثل سجل الأسرة وشهادة الميلاد للمواطن وشهادة وفاة لأحد أفراد الأسرة.

خطوات الإبلاغ عن الوثائق المفقودة

وأكدت أنه يمكن الإبلاغ عن الوثائق المفقودة عبر منصة أبشر، من خلال الخطوات الآتية:
1 - الدخول عبر حسابك في أبشر من هنا.
2 - اختيار خدماتي.
3 – اختيار الأحوال المدنية.
4 - الإبلاغ عن الوثائق المفقودة.
5- اختيار الوثيقة المفقودة من القائمة.
6 - تعبئة البيانات المطلوبة.
7- حجز موعد إلكتروني عبر خدمة طلب وثيقة بدل فاقد.

الإبلاغ عن الوثائق المفقودة للمقيمين

وتمكن خدمة تحديث معلومات جواز السفر للمقيمين، الأفراد المسجلين في منصة أبشر من تحديث معلومات جوازات للمقيمين أفراد الأسرة أو العمالة المنزلية إلكترونيًا.
ولإتمام تجديد جواز السفر للمقيمين في أبشر للأفراد المرافقين، يجب اتباع الخطوات الآتية:
1 - دخول منصة أبشر من هنا.
2 - اختيار خدمات أفراد الأسرة.
3 - اختيار خدمات.
4 - اختيار تحديث معلومات جواز سفر المقيمين.
5 - تجديد جواز السفر للعمالة.

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