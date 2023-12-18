4 خطوات لتأهيل السجين نفسيًا بعد الإفراج عنه

أ أ

أوصى المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية، باتباع 4 خطوات لتأهيل السجين نفسيًا بعد خروجه من السجن، ومساعدته للتعايش مع محيطه ومجتمعه. اضافة اعلان





التأهيل النفسي للسجين بعد خروجه من السجن



توفير برامج دعم ودورات تدريبية



تحسين طرق التعامل وتوفير ورش عمل



4 خطوات لتأهيل السجين نفسيًا



اخترنا لك هذه الموضوعات المهمة



ودعا المركز إلى ضرورة التأهيل النفسي للسجين بعد خروجه من السجن، تفاديًا لاستمرار تأثيرات عدة مع السجين حتى بعد خروجه من السجن تتمثل بكيفية تعامل المجتمع مع السجين ونظرته له، ومدى قدرته على الاندماج مجددًا مع محيطه.ولفت المركز إلى عدد من الأمور التي لها دور في التأهيل النفسي للنزلاء بالسجون قبل الإفراج عنهم منها توفير برامج دعم ودورات تدريبية للعودة إلى الحياة الطبيعية خارج السجن.إضافة إلى إطالة الفترة الزمنية للزيارات سواء كانت من العائلة أو الأصدقاء، إضافة إلى تزويد مجتمع النزيل بالمعلومات الخاصة بسلك النزيل.وأشار إلى أن هذه يسهم في تحسين طرق التعامل معه، وأخيرًا توفير ورش عمل في الفترة الأخير لمحكومية النزيل تساعده على الدخول والانخراط في سوق العمل.ـ البقاء في المنزل والجلوس مع أفراد الأسرة مع تجنب الخوض في تجربة السجن في البداية.ـ أداء مهام منزلية بسيطة مثل المساعدة بترتيب المنزل أو المساعدة بإعداد الطعام.ـ مراجعة الأخصائي النفسي في حال ظهرت أعراض اضطرابات نفسية.ـ التحدث لشخص مقرب بعد مضي فترة عن المشاعر السلبية التي يمر بها.