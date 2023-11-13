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4 خطوات لإصدار بطاقة هوية وطنية بدل فاقد عبر "أبشر"

ابشر
أبشر
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كشفت منصة "أبشر" عن خطوات إصدار بطاقة هوية وطنية بدل فاقد.

إصدار هوية بدل فاقد:


وقالت المنصة: تمكن الخدمة من طلب إصدار هوية بدل فاقد للفرد بعد الإبلاغ عن الهوية المفقودة من خلال منصة أبشر مع إتاحة توصيل الهوية إلى العنوان الوطني.اضافة اعلان

طريقة تنفيذ الخدمة :


1- الدخول إلى منصة أبشر واختيار خدماتي.

2- اختيار الأحوال المدنية.

3- اختيار خدمات الهوية الوطنية.

4- اختيار طلب هوية بدل فاقد.

في وقت سابق، أعلنت الإدارة العامة للمرور في الأمن العام طرح لوحات إلكترونية، وذلك عبر منصة وزارة الداخلية الإلكترونية "أبشر" اليوم.

احصل على لوحتك المميزة عبر "أبشر"


 وأكدت أنه يمكن الحصول على لوحة المركبة المميّزة بكل سهولة في مزاد اللوحات الإلكترونية  ضمن خدمة مزاد اللوحات الإلكتروني المتاحة عبر المنصة.

المزاد يبدأ اليوم وينتهي مساء الغد

 وأشارت إلى أنه في حال الإقبال العالي على المزاد خلال الدقائق الأخيرة من الوقت المحدد لانتهاء المزاد، فإنه سيتم تمديده تلقائيًا.

ونوهت إلى أهمية زيارة المنصة للتعرف على التعليمات الخاصة بالمزاد؛ وذلك لاستكمال المعلومات المطلوبة بكل يسر وسهولة، قبل وقتٍ كافٍ من المزاد.

 يذكر أن الإدارة العامة للمرور تطرح المزاد للمرة الثالثة؛ برموز جديدة عبر خدمة مزاد اللوحات في منصة "أبشر".

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