4 إجازات سنوية للعمال بالمملكة.. تعرف على ضوابط وشروط الإجازة السنوية

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يحصل العمال بالمملكة على 4 إجازات رسمية مدفوعة الأجر سنويًا.

وتشمل هذه الإجازات:

- إجازة عید الفطر لمدة 4 أيام: تبدأ من الیوم التالي للیوم 29 من شهر رمضان، حسب تقویم أم القرى.

- إجازة عید الأضحى لمدة 4 أيام: تبدأ من یوم الوقوف بعرفة .

- إجازة الیوم الوطني للمملکة لمدة يوم واحد، في أول يوم من برج الميزان حسب تقويم أم القرى، ویعوض عنها بیوم قبله أو بعده إذا وافقت یوم إجازة، أما إذا وقع ضمن إجازة العیدین فلا یعوض عنه.

- إجازة يوم التأسيس 22 من فبراير من كل عام.





كيف يتم احتساب تداخل الإجازات؟



ما شروط وضوابط الإجازات للعامل؟

