4 إجازات سنوية للعمال بالمملكة.. تعرف على ضوابط وشروط الإجازة السنوية

يحصل العمال بالمملكة على 4 إجازات رسمية مدفوعة الأجر سنويًا.
وتشمل هذه الإجازات:
- إجازة عید الفطر لمدة 4 أيام: تبدأ من الیوم التالي للیوم 29 من شهر رمضان، حسب تقویم أم القرى.
- إجازة عید الأضحى لمدة 4 أيام: تبدأ من یوم الوقوف بعرفة .
- إجازة الیوم الوطني للمملکة لمدة يوم واحد، في أول يوم من برج الميزان حسب تقويم أم القرى، ویعوض عنها بیوم قبله أو بعده إذا وافقت یوم إجازة، أما إذا وقع ضمن إجازة العیدین فلا یعوض عنه.
- إجازة يوم التأسيس 22 من فبراير من كل عام.
كيف يتم احتساب تداخل الإجازات؟في حال تداخل أيام إجازات الأعياد والمناسبات مع الآتي:
- الراحة الأسبوعية: يعوض العامل عنها بما يعادلها قبل أيام تلك الإجازات أو بعدها.
- الإجازة السنوية: تمدد الإجازة السنوية بقدر أيام هذه الإجازات.
- الإجازة المرضية: يستحق العامل الأجر الكامل عن أيام هذه الإجازات دون النظر للأجر المستحق عن أيام الإجازة المرضية.
- اليوم الوطني أو يوم التأسيس مع أيام إجازة أحد العيدين لا يعوض العامل عن هذا اليوم.
ما شروط وضوابط الإجازات للعامل؟- يستحق العامل عن كل عام إجازة سنوية لا تقل مدتها عن واحد وعشرين يومًا، تُزاد إلى مدة لا تقل عن ثلاثين يومًا إذا أمضى العامل في خدمة صاحب العمل خمس سنوات متصلة، وتكون الإجازة بأجر يدفع مقدمًا.
- يجب أن يتمتع العامل بإجازته في سنة استحقاقها، ولا يجوز النزول عنها، أو أن يتقاضى بدلًا نقديًّا عوضًا عن الحصول عليها أثناء خدمته، ولصاحب العمل أن يحدد مواعيد هذه الإجازات وفقًا لمقتضيات العمل، أو يمنحها بالتناوب لكي يؤمن سير عمله، وعليه إشعار العامل بالميعاد المحدد لتمتعه بالإجازة بوقت كافٍ لا يقل عن ثلاثين يومًا. المادة 109
- للعامل الحق في الحصول على أجرة عن أيام الإجازة المستحقة إذا ترك العمل قبل استعماله لها، وذلك بالنسبة إلى المدة التي لم يحصل على إجازته عنها، كما يستحق أجرة الإجازة عن أجزاء السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل. المادة 111
- لکل عامل الحق في إجازة بأجر کامل في الأعیاد والمناسبات المحددة.
- یجوز الحصول علی إجازة بدون أجر بموافقة صاحب العمل، ویعد عقد العمل موقوفًا خلال مدة الإجازة إذا زادت علی 20 یوماً، مالم یتفق الطرفان علی خلاف ذلك.
- لا یجوز للعامل في فترة الإجازة أن یعمل لدى صاحب عمل آخر.