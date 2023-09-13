30 ألف ريال مكافأة.. الإعلان عن فرص توظيف بدوام كامل وجوائز مالية

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أعلنت شركة خدمات الملاحة الجوية عن مسابقة لتأهيل وتوظيف طلاب وطالبات الجامعات لإظهار طاقتهم الإبداعية، والاستفادة منها في ابتكار الحلول للملاحة الجوية وذلك على الشروط والتفاصيل التالية:اضافة اعلان

الشروط

أن يكون المتقدم مواطنًا.
- العمل ضمن فريق مكون من 3 طلاب من نفس الجامعة على فكرة واحدة فقط.
- أن يكون المتقدم ضمن التخصصات التالية: (الهندسة وعلوم الحاسبات وتقنية المعلومات) بمعدل تراكمي لا يقل عن (3 من 4) أو (3.75 من 5).

المزايا


- يحصل الفائزون بالمركز الأول على فرص تدريبية منتهية بالتوظيف بالإضافة إلى (30,000) ريال سعودي للفريق.
- يحصل الفائزون بالمركز الثاني على فرص تدريبية في الشركة بالإضافة إلى (15,000) ريال سعودي للفريق
- تتيح المسابقة للطلاب فرصة العمل مع المختصين واكتساب مهارات تثري مسيرتهم الإبداعية وتدعم رحلة نموهم الوظيفي

طريقة التقديم
متاح التقديم حاليًا عن طريق هذا الرابط: (اضغط هنا) ويستمر حتى الخميس 1445/2/29هـ (الموافق 2023/9/14م).


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