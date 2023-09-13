30 ألف ريال مكافأة.. الإعلان عن فرص توظيف بدوام كامل وجوائز مالية

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أعلنت شركة خدمات الملاحة الجوية عن مسابقة لتأهيل وتوظيف طلاب وطالبات الجامعات لإظهار طاقتهم الإبداعية، والاستفادة منها في ابتكار الحلول للملاحة الجوية وذلك على الشروط والتفاصيل التالية: اضافة اعلان





الشروط

أن يكون المتقدم مواطنًا.

- العمل ضمن فريق مكون من 3 طلاب من نفس الجامعة على فكرة واحدة فقط.

- أن يكون المتقدم ضمن التخصصات التالية: (الهندسة وعلوم الحاسبات وتقنية المعلومات) بمعدل تراكمي لا يقل عن (3 من 4) أو (3.75 من 5).





المزايا