30 ألف ريال مكافأة.. الإعلان عن فرص توظيف بدوام كامل وجوائز مالية

أعلنت شركة خدمات الملاحة الجوية عن مسابقة لتأهيل
وتوظيف طلاب وطالبات الجامعات لإظهار طاقتهم الإبداعية، والاستفادة منها في ابتكار
الحلول للملاحة الجوية وذلك على الشروط والتفاصيل التالية:
الشروط
أن
يكون المتقدم مواطنًا.
- العمل ضمن فريق مكون من 3 طلاب من نفس الجامعة على فكرة واحدة فقط.
- أن يكون المتقدم ضمن التخصصات التالية: (الهندسة وعلوم الحاسبات وتقنية المعلومات) بمعدل تراكمي لا يقل عن (3 من 4) أو (3.75 من 5).
المزايا
- يحصل الفائزون بالمركز الأول على فرص تدريبية منتهية بالتوظيف بالإضافة إلى (30,000) ريال سعودي للفريق.
- يحصل الفائزون بالمركز الثاني على فرص تدريبية في الشركة بالإضافة إلى (15,000) ريال سعودي للفريق
- تتيح المسابقة للطلاب فرصة العمل مع المختصين واكتساب مهارات تثري مسيرتهم الإبداعية وتدعم رحلة نموهم الوظيفي
طريقة التقديم
متاح التقديم حاليًا عن طريق هذا الرابط: (اضغط هنا) ويستمر حتى الخميس 1445/2/29هـ (الموافق 2023/9/14م).