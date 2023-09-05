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3 شروط من سكني بخصوص نقل ملكية الأرض للمستفيد

سكني
سكني
أ أ
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كشف برنامج سكني عن شروط نقل ملكية المنزل المقام على الأرض المجانية. 
وقال ردًا على استفسار لأحد المستفيدين عبر خدمة "العناية بالعملاء" في منصة "إكس": "يتم نقل ملكية الأرض للمستفيد عند:

1 - الانتهاء من بناء مسكن صالح للسكن.

2 - إصدار شهادة إتمام البناء.

3 - عند تمام نقل ملكية الأرض.

وعند إتمام هذه الإجراءات يكون المستفيد له حق التصرف.

 

خيارات برنامج سكني

ويتيح برنامج “سكني” للمستفيدين عدة خيارات سكنية وتمويلية، من بينها خيار الأراضي المجانية التي تُسلّم للمستفيدين في مختلف مناطق المملكة.
وتشمل الخيارات الأخرى:
– الوحدات السكنية الجاهزة ضمن مشاريع الوزارة.
– الوحدات تحت الإنشاء بالشراكة مع المطوّرين العقاريين المؤهلين.
– خيار شراء الوحدات السكنية الجاهزة من السوق.
– البناء الذاتي لمن يمتلكون الأراضي.
– تمويل القرض العقاري القائم، بواسطة القروض العقارية المدعومة بالشراكة مع البنوك والمؤسسات التمويلية.
ويسعى البرنامج من خلال هذه الخيارات لتمكين المواطنين المدرجين في عاجل.


شروط الحصول على الدعم السكني


يتمكن جميع مواطني المملكة من التقدم للحصول على الدعم، ولكن يلزم توافر الشروط التالية:
1 – أن يكون المتقدم حاملاً للجنسية السعودية.
2 – كما يلزم أيضًا ألا يكون المتقدم قد استفاد من الدعم من قبل.
3 – كذلك يشترط ألا يكون المتقدم مالكًا لأي عقار.
4 – إقامة المتقدم بشكل دائم داخل المملكة.
5 – أن يقدم المتقدم المستندات التي تثبت دخله الشهري.
6 – ألا يكون المتقدم مستفيدًا من أحد برامج الدعم الأخرى.

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