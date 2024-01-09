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260 وظيفة شاغرة عن بعد في ثلاث مدن.. التفاصيل ورابط التقديم

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أعلنت شركة باب رزق جميل من خلال موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر أكثر من 260 وظيفة بعدة مدن بالمملكة، وذلك وفقاً للشروط وطريقة التقديم الموضحة أدناه.اضافة اعلان

وظائف شاغرة عن بعد:


- مدير مطعم (4 وظائف).
- مساعد مدير مطعم (8 وظائف).
- مشرف فترة مطعم (16 وظيفة).
- مضيفة / كاشير (43 وظيفة).
- طاقم خدمة مطعم (42 وظيفة).
- خدمة عملاء.
- باريستا (134 وظيفة).
- مدير مستودعات.
- موظف استقبال (وظيفتان).
- مسؤول مشتريات.
- منسق مبيعات.
- مديرة مستودعات.
- أخصائي مبيعات (10 وظائف).

أماكن العمل:


- الرياض.
- جدة.
- مكة المكرمة.

طريقة ورابط التقديم على الوظائف:


- خلال الرابط التالي: اضغط هنا

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