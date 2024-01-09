260 وظيفة شاغرة عن بعد في ثلاث مدن.. التفاصيل ورابط التقديم

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أعلنت شركة باب رزق جميل من خلال موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر أكثر من 260 وظيفة بعدة مدن بالمملكة، وذلك وفقاً للشروط وطريقة التقديم الموضحة أدناه.
وظائف شاغرة عن بعد:
- مدير مطعم (4 وظائف).
- مساعد مدير مطعم (8 وظائف).
- مشرف فترة مطعم (16 وظيفة).
- مضيفة / كاشير (43 وظيفة).
- طاقم خدمة مطعم (42 وظيفة).
- خدمة عملاء.
- باريستا (134 وظيفة).
- مدير مستودعات.
- موظف استقبال (وظيفتان).
- مسؤول مشتريات.
- منسق مبيعات.
- مديرة مستودعات.
- أخصائي مبيعات (10 وظائف).
أماكن العمل:
- الرياض.
- جدة.
- مكة المكرمة.
طريقة ورابط التقديم على الوظائف:
- خلال الرابط التالي: اضغط هنا