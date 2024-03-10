195 مليار ريال لمستفيدي حساب المواطن

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أعلن حساب المواطن، أن إجمالي مبالغ الدعم منذ انطلاقة البرنامج حتى الدفعة الـ 76 لشهر مارس بلغ 195 مليار ريال سعودي.

يـأتي ذلك مع إعلان البرنامج عن بدء إيداع الدعم المخصص لشهر مارس "شاملاً الدعم الإضافي" للمستفيدين المكتملة طلباتهم في برنامج حساب المواطن وسيستمر حتى نهاية اليوم الأحد.



تفاصيل الدفعات المالية لحساب المواطن



التعرف على قيمة استحقاق حساب المواطن



خطوات معرفة قيمة الاستحقاق عبر حاسبة الدعم



المستهدفون من حساب المواطن



خطوات التسجيل في حساب المواطن

