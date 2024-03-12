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185 وظيفة جديدة للشباب السعوديين في ملتقى "كفاءات صناعية" بالأحساء

فرص وظائف
وظائف جديدة في ملتقى "كفاءات صناعية" بالأحساء
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عرضت غرفة الأحساء 185 فرصة عمل جديدة للشباب السعوديين، من خلال الملتقى التوظيفي "كفاءات صناعية"، الذي يقام بمقر المعهد الثانوي الصناعي الأول، وينظم بالتعاون مع المعهد وشركة سابك ممثلة بمبادرة "نساند" وعدد من الشركات الوطنية الرائدة.اضافة اعلان

وظائف جديدة في ملتقى "كفاءات صناعية" بالأحساء

 وشهد المُلتقى طرح مجموعة متنوّعة من الوظائف الإدارية والصناعية والتقنية ذات الحوافز والمزايا الواسعة، وتم إجراء مقابلات التوظيف مع عدد كبير من المتقدمين المرشحين للوظائف في المُلتقى.
 يُشار إلى أن الغرفة و"نساند" والمعهد، يتعاونون معًا لخدمة القطاع الخاص في مجالات تدريب وتوظيف القوى العاملة الوطنية، ورفع تنافسيتها وتقديم أفضل خدمات وحلول الموارد البشرية للشباب السعودي لمواكبة متطلبات سوق العمل وتسهيل فرص حصولهم على العمل المناسب.

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