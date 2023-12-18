144 وظيفة شاغرة في عدد من التخصصات.. التفاصيل ورابط التقديم

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أعلنت شركة "النهدي الطبية" عن توفر وظائف شاغرة لحملة الدبلوم فأعلى، للعمل في (الرياض، جدة، الطائف، ينبع، مكة المكرمة، المدينة المنورة) وفق المسميات الوظيفية التالية: اضافة اعلان





وظائف النهدي الطبية:



الشروط العامة:



طريقة التقديم:



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