144 وظيفة شاغرة في عدد من التخصصات.. التفاصيل ورابط التقديم

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أعلنت شركة "النهدي الطبية" عن توفر وظائف شاغرة لحملة الدبلوم فأعلى، للعمل في (الرياض، جدة، الطائف، ينبع، مكة المكرمة، المدينة المنورة) وفق المسميات الوظيفية التالية:
وظائف النهدي الطبية:1- مدير الموارد البشرية.
2- ممثل رعاية الضيوف (عدد 4 وظائف).
3- مدير فئة الأدوية الخاصة.
4- مدير الفئة العالمية للعلامة التجارية الخاصة.
5- مدير فئة القلب / الجهاز الهضمي / الجهاز التنفسي.
6- أخصائي أول مشروع سلسلة الإمداد.
7- متدرب سلسلة الإمداد 2024.
8- متدرب تقنية المعلومات 2024.
9- متدرب المالية 2024.
10- متدرب تجاري 2024.
11- متدرب مشتريات الشركات 2024.
12- أخصائي أول العلامة التجارية الخاصة والصحة.
13- أخصائي أول الترقيات في فئة الصحة.
14- مدير فئة مستحضرات التجميل.
15- مديرة فئة المكياج والأظافر.
16- مسجل المسالك البولية.
17- مسجل أمراض القلب.
18- استشاري طب الأسنان التحفظي.
19- مسجل طب الأسنان.
20- مسجل طب الأسنان المحافظ.
21- مسجل طب أسنان الأطفال.
22- مسجل التعويضات السنية.
23- مسجل الأمراض الجلدية.
24- مسجل أمراض الأنف والأذن والحنجرة.
25- طبيب عام.
26- مسجل طب الأسرة.
27- موظف أول الموارد البشرية.
28- مسجل الطب الباطني.
29- مسجل المختبر (علم الأمراض السريرية).
30- فني تقنيات مختبر.
31- أخصائي تقنيات المختبرات.
32- أخصائي أول التأمين الطبي.
33- فني تعقيم المعدات الطبية (CSSD).
34- مساعد طبيب أسنان.
35- ممرض/ة.
36- مشرف التمريض.
37- مسجل أمراض النساء والتوليد.
38- مسجل جراحة العظام.
39- مسجل طب الأطفال.
40- مسجل الأشعة التشخيصية.
41- أخصائي تقنيات الأشعة.
42- صيدلي (الرياض).
43- صيدلي (جدة).
44- صيدلي (الدمام).
45- ممرضة العظام.
46- مسجل الطب الباطني.
47- مسجل طب الأسرة.
48- مسجل أمراض النساء والتوليد (OB / GYN).
49- مسجل جراحة العظام.
50- مسجل طب الأطفال.
51- مسجل طب الأسنان.
52- مسجل طب الأسنان المحافظ.
53- مسجل طب أسنان الأطفال.
54- مسجل الأمراض الجلدية.
55- طبيب أسنان جي بي.
56- مسجل طبيب الأشعة.
57- أخصائي أول التأمين الطبي.
58- مسجل المختبر (علم الأمراض السريرية).
59- ممرضة العظام.
60- ممرضة الأمراض الجلدية.
61- مسجل أمراض الأنف والأذن والحنجرة.
62- مسجل تقويم الأسنان.
63- مسجل طب الأسنان.
64- مسجل طب الأسنان المحافظ.
65- مسجل جراحة الفم والوجه والفكين.
66- مسجل الطب الباطني.
67- مسجل أمراض القلب.
68- مسجل طب الأسرة.
69- مسجل أمراض الأنف والأذن والحنجرة.
70- مسجل أمراض النساء والتوليد (OB / GYN).
71- مسجل جراحة العظام.
72- مسجل طب الأطفال.
73- مسجل الأمراض الجلدية.
74- مسجل المسالك البولية.
75- مسجل الأشعة التشخيصية.
76- مسجل المختبر (علم الأمراض السريرية).
77- محلل نظم أول.
78- مسجل طب أسنان الأطفال.
79- ممرضة الطوارئ.
80- طبيب الطوارئ.
81- ممرضة الطب الباطني.
82- ممرضة طب الأسرة.
83- ممرضة الطائف.
84- طبيب الطوارئ.
85- أخصائي تقنيات الأشعة.
86- فني تقنيات مختبر.
87- أخصائي تقنيات المختبرات.
88- ممرضة أمراض النساء والتوليد.
89- ممرضة أطفال.
90- مساعد طبيب أسنان.
91- أخصائي تقنيات الأشعة.
92- أخصائي أول التأمين الطبي.
93- فني تقنيات مختبر.
94- أخصائي تقنيات المختبرات.
95- مساعد طبيب أسنان.
96- ممرضة الرعاية الصحية المنزلية.
97- فني تعقيم المعدات الطبية (CSSD).
98- ممرضة الفرز.
99- ممرضة الرعاية الصحية المنزلية.
100- ممرضة الأنف والأذن والحنجرة.
101- مشرف التمريض.
102- ممرضة الأمراض الجلدية (إجراء).
103- فني تعقيم المعدات الطبية (CSSD).
104- ممرضة أمراض القلب.
105- ممرضة الطوارئ.
106- ممرضة الطب الباطني.
107- ممرضة طب الأسرة.
108- ممرضة العظام.
109- ممرضة أمراض النساء والتوليد.
110- ممرضة أطفال.
111- ممرضة الأنف والأذن والحنجرة.
112- ممرضة الأمراض الجلدية.
113- ممرضة الأمراض الجلدية (إجراء).
114- ممرضة الفرز.
115- أمراض الذكورة – ممرضة المسالك البولية.
116- مشرف التمريض.
117- ممرضة مساعد الرعاية الصحية.
118- مدير إدارة المخاطر واستمرارية الأعمال.
119- مدير الالتزام والحوكمة.
120- أخصائي أمراض الذكورة والمسالك البولية.
121- فني تقنيات الأشعة.
122- أخصائي الأمراض الجلدية.
123- أخصائي الطب الباطني.
124- أخصائي أمراض النساء والتوليد.
125- أخصائي الأشعة.
126- مساعد طبيب أسنان.
127- ممرضة الأمراض الجلدية.
128- ممرضة الأنف والأذن والحنجرة.
129- ممرضة الطوارئ.
130- ممرضة طب الأسرة.
131- ممرضة الطب الباطني.
132- فني تعقيم المعدات الطبية (CSSD).
133- ممرضة أمراض النساء والتوليد.
134- ممرضة أطفال.
135- ممرضة الأشعة.
136- ممرضة.
137- أخصائي التكامل.
138- أخصائي دعم عمليات تقنية المعلومات.
139- محاسب حسابات مستحقة الدفع.
140- أخصائي تسويق الفئة.
141- مدقق داخلي أول.
142- صيدلاني.
143- محلل نظم تطبيقات الأعمال.
144- وغيرها من الوظائف الشاغرة.
الشروط العامة:1- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
2- حاصل على شهادة (الثانوية العامة، الدبلوم، البكالوريوس) حسب متطلبات الوظيفة.
3- إجادة استخدام الحاسب الآلي وبرامج الأوفيس.
4- يفضل إجادة اللغة الإنجليزية والعربية.
طريقة التقديم:لمعرفة كافة التفاصيل والتقديم على الوظائف، يُرجى زيارة بوابة التوظيف الرسمية لشركة النهدي الطبية: اضغط هنا
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