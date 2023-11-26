100 ألف مستفيد من خدمات النقل العام بالحافلات في الطائف

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تجاوز عدد
المستفيدين من خدمات مشروع النقل العام بالحافلات في محافظة الطائف أكثر من 100
ألف راكب، خلال شهرين، وفق إحصائيات الأمانة لقياس الكثافة وكفاءة التشغيل.
يسهم في توفير
خيارات نقل متعددةوأوضحت الهيئة
العامة للنقل أن المشروع يعد أحد أهم المشاريع في المنطقة، والذي يسهم في توفير
خيارات نقل متعددة لسكان وزوار المحافظة.
ويساهم المشروع في رفع من مستوى السلامة، بالإضافة إلى تسهيل حركة التنقل وتقليل الازدحام المروري.
استكمال تهيئة
182 نقطة توقف الحافلاتأشارت أمانة
الطائف إلى أنه يجري العمل حالياً على استكمال تهيئة 182 نقطة توقف لحافلات النقل
العام بالمحافظة، لاستيعاب المستفيدين من المشروع على مدار الساعة.
وذلك بعد أن تم تدشين المشروع مؤخراً برعاية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نهار بن سعود محافظ الطائف.
9 مسارات رئيسية
بأنحاء المحافظةوتنطلق عشرات الحافلات
على 9 مسارات رئيسية بأنحاء المحافظة تربط أهم محاور ومعالم الطائف، وسجل مشروع
النقل العام بالحافلات في الطائف تنامياً في الإقبال بشكل تدريجي.
يتوافق مع الخطط التشغيلية للمشروع الذي أطلقته الهيئة بالتعاون مع الأمانة والجهات الأُخرى، بهدف تغيير نمط الحياة وتجويدها وأنسنة المدينة.