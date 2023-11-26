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100 ألف مستفيد من خدمات النقل العام بالحافلات في الطائف

النقل العام بالطائف
النقل العام بالطائف
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تجاوز عدد المستفيدين من خدمات مشروع النقل العام بالحافلات في محافظة الطائف أكثر من 100 ألف راكب، خلال شهرين، وفق إحصائيات الأمانة لقياس الكثافة وكفاءة التشغيل.اضافة اعلان

يسهم في توفير خيارات نقل متعددة

وأوضحت الهيئة العامة للنقل أن المشروع يعد أحد أهم المشاريع في المنطقة، والذي يسهم في توفير خيارات نقل متعددة لسكان وزوار المحافظة.
ويساهم المشروع في رفع من مستوى السلامة، بالإضافة إلى تسهيل حركة التنقل وتقليل الازدحام المروري.

استكمال تهيئة 182 نقطة توقف الحافلات

أشارت أمانة الطائف إلى أنه يجري العمل حالياً على استكمال تهيئة 182 نقطة توقف لحافلات النقل العام بالمحافظة، لاستيعاب المستفيدين من المشروع على مدار الساعة.
وذلك بعد أن تم تدشين المشروع مؤخراً برعاية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نهار بن سعود محافظ الطائف.

9 مسارات رئيسية بأنحاء المحافظة

وتنطلق عشرات الحافلات على 9 مسارات رئيسية بأنحاء المحافظة تربط أهم محاور ومعالم الطائف، وسجل مشروع النقل العام بالحافلات في الطائف تنامياً في الإقبال بشكل تدريجي.
يتوافق مع الخطط التشغيلية للمشروع الذي أطلقته الهيئة بالتعاون مع الأمانة والجهات الأُخرى، بهدف تغيير نمط الحياة وتجويدها وأنسنة المدينة.

خيارات للحجز والدفع متعددة وآمنة

وتم تفعيل أحدث التقنيات في المشروع مع توفير خيارات حجز ودفع متعددة وآمنة، من خلال التطبيق الذي يمكّن الراكب من الحجز والدفع والاستفادة من العديد من الخدمات الأخرى دون الحاجة لمراجعة محطة الحافلات.

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