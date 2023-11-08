الأربعاء، 24 ربيع الثاني 1445 ، 08 نوفمبر 2023

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10 منصات للتأشيرات السياحية بمطار الملك عبدالعزيز

مطار الملك عبدالعزيز
مطار الملك عبد العزيز
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بهدف تحسين تجربة المسافرين وتقليل مدة الانتظار واستيعاب 300 مسافر في الساعة، عبر 10 منصات بـ 7 لغات مختلفة..
دشن مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة صالة إصدار التأشيرات السياحية عند الوصول للمسافرين القادمين من خارج المملكة.اضافة اعلان


أداء مطارات المملكة الدولية

أصدرت هيئة الطيران المدني تقريرًا إحصائيًا حول أداء مطارات المملكة الدولية والداخلية، لشهر سبتمبر 2023، وفقًا لأحد عشر معيارًا أساسيًا لقياس الأداء.
وذلك تطبيقًا للتوجهات الإستراتيجية التي تستهدف تجويد الخدمات المقدمة للمسافرين، ورفع مستواها، وتحسين تجربة المسافر في مطارات المملكة.


مطار الملك فهد الدولي

وحصل عن الفئة الثانية للمطارات الدولية التي يأتي فيها أعداد المسافرين من 5 إلى 15 مليون مسافر سنويًا، مطار الملك فهد الدولي في المركز الأول بنسبة 91%،.
فيما حصل مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي على نسبة 73%.


مطار أبها الدولي ونسبة 100% التزام

جاء مطار أبها الدولي في المركز الأول عن الفئة الثالثة للمطارات الدولية التي يأتي فيها أعداد المسافرين من 2 إلى 5 ملايين مسافر سنويًا، بنسبة التزام 100%.
وحصل مطار الملك عبدالله بن عبدالعزيز بجازان ثانيًا بنسبة التزام 100%، بينما تفوق مطار أبها على مطار جازان في مجموع متوسط أوقات الانتظار لرحلات المغادرة والقدوم.


مطار الأمير نايف بالقصيم يتصدر

وجاء مطار الأمير نايف بن عبدالعزيز بالقصيم في المركز الأول في الفئة الرابعة للمطارات الدولية التي تقل فيها أعداد المسافرين عن مليوني مسافر سنويا.
بنسبة التزام 100% متفوقًا على المطارات المنافسة في مجموع متوسط أوقات الانتظار لرحلات المغادرة والقدوم.

مطار القريات في المركز الأول

وفي الفئة الخامسة للمطارات الداخلية حصل مطار القريات على المركز الأول، حيث حقق نسبة 100%، متفوقًا على جميع المطارات المنافسة.

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