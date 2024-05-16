10 خدمات مهمة.. البسامي يدشّن عددًا من خدمات الأمن العام في منصة "أبشر"

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تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، دشّن معالي مدير الأمن العام الفريق محمد بن عبدالله البسامي، اليوم الخميس، عددًا من الخدمات للأمن العام عبر منصة وزارة الداخلية الإلكترونية "أبشر"، وذلك في مقر الأمن العام بمدينة الرياض.





البسامي يدشّن عددًا من خدمات الأمن العام في منصة "أبشر"



خدمات إلكترونية وحلول رقمية للمواطنين



🎥 | تحت رعاية الأمير عبدالعزيز بن سعود .. الفريق البسامي يدشّن عددًا من خدمات الأمن العام في منصة "أبشر". pic.twitter.com/gt9PmjCLvT May 16, 2024

وشملت خدمات الأمن العام المدشّنة: خدمة مزاد الأفراد، وخدمة نقل اللوحات (بدلها)، وخدمة تسجيل الحوادث الطفيفة، وخدمة الإبلاغ عن عمليات الاحتيال المالي التي تمت على البطاقات المصرفية (مدى)، وخدمة تمديد مهلة سداد المخالفات المرورية، وخدمة استعراض البطاقة الجمركية، وخدمة التحقق من شهادة خلو السوابق خارج المملكة، وخدمة نقل ملكية المركبة من شركة لفرد، وخدمة البوابة المطورة للخدمات المرورية، وخدمة استبدال اللوحات.ويأتي تدشين هذه الخدمات، امتدادًا لمسيرة وزارة الداخلية في التحول الرقمي، وجهود الأمن العام في أتمتة الخدمات بما يسهم في تقديم خدمات إلكترونية وحلول رقمية للمواطنين والمقيمين والزوار توفر عليهم الوقت والجهد، وتمكّنهم من إتمام الإجراءات بيسر وسهولة، عبر شراكات إستراتيجية مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا"، ومركز المعلومات الوطني.