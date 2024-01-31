ينتهي قريبًا.. برنامج تدريب منتهي بالتوظيف في مختلف المناطق

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كشفت
هيئة التخصصات الصحية استمرارالتقديم في برنامج التدريب المنتهي بالتوظيف بمسمى "فني
نظارات" في القطاع الصحي، برواتب تصل إلى (7,000) مع بدلات ومزايا أخرى، لحملة
البكالوريوس على النحو التالي:
برنامج تدريب منتهي بالتوظيف في مختلف المناطق المؤهلات المطلوبة:
- بكالوريوس (جميع التخصصات مطلوبة - أكثر من 100 تخصص - لا يشترط الخبرة).
للأطلاع على التخصصات: إضغط هنا
شروط التقديم في برنامج التدريب المنتهي بالتوظيف -
ليس على رأس العمل.
- أن يكون الممارس لائق طبيًا.
- أن يكون المتقدم من أبناء المملكة.
- مهارات استخدام الحاسب الآلي وتطبيقاته.
- أي شروط اخرى تضعها جهات التوظيف.
- طلاقة التحدث والقراءة والكتابة باللغة الإنجليزية.
- شهادة اجتياز برنامج فني نظارات المعترف بها أو ما يعادلها.
- رخصة مزاولة المهنة سارية المفعول من هيئة التخصصات الصحية.
- حاصل على شهادة البكالوريوس في التخصصات الموضحة أعلاه.
- اجتياز الفحوصات الطبية اللازمة وفقًا لما تحدده جهة التوظيف.
- الحصول على الدرجة المطلوبة من اختبار اللغة الانجليزية المعتمد STEP 52
- أن تكون شهادة البكالوريوس موضحاً فيها رقم الهوية ومعادلتها مع السجل الأكاديمي موضحاً بها المعدل التراكمي اذا كانت صادرة من الخارج.
- إرفاق السجل الاكاديمي في حال كانت الشهادة لا تحتوي على معلومات المعدل التراكمي.
- في حال كانت الشهادة والسجل الأكاديمي لا يحتويان على رقم الهوية، يرجى إرفاق ما يثبت حصول المتقدم على الشهادة المرفقة من الجهة المانحة للشهادة أو وزارة التعليم موضحاً فيه رقم هوية صاحب الشهادة.
مناطق
التوظيف:-
الرياض
- جدة
- الخرج
- حوطة بني تميم
- الأفلاج
- الطائف
- الدمام
- الجبيل
- حائل
- مكة المكرمة
- المدينة المنورة
- الخبر
- المجمعة
- صبيا
- ينبع
- عنيزة
- رابغ
- خميس مشيط
- الاحساء
- حفر الباطن
- صامطة
- الدوادمي
- بريدة
- المزاحمية
- الظهران
- الزلفي
- الرس
- شرورة
- بيشة
- نجران
- القطيف
- الخفجي
معلومات
عن البرنامج:-
اسم البرنامج: فني نظارات.
- التصنيف المهني: فني
- مدة البرنامج: 26 أسبوع
- مكافأة التدريب: نعم
- بداية البرنامج: يبدأ البرنامج في شهر مارس 2024م.
- مزايا جهات التوظيف: اضغط هنا
- تفاصيل عن البرنامج: اضغط هنا