ينتهي قريبًا.. برنامج تدريب منتهي بالتوظيف في مختلف المناطق

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كشفت هيئة التخصصات الصحية استمرارالتقديم في برنامج التدريب المنتهي بالتوظيف بمسمى "فني نظارات" في القطاع الصحي، برواتب تصل إلى (7,000) مع بدلات ومزايا أخرى، لحملة البكالوريوس على النحو التالي: اضافة اعلان





برنامج تدريب منتهي بالتوظيف في مختلف المناطق



شروط التقديم في برنامج التدريب المنتهي بالتوظيف



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