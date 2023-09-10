ينتهي قريبًا.. استمرار برنامج مصرف الراجحي لتطوير الخريجين

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أعلن مصرف الراجحي عن فتح باب التقديم لبرنامج تطوير الخريجين" لعام 2023، للتدريب المنتهي بالتوظيف في مختلف التخصصات - وذلك وفقًا لما تم نقله من موقع مصرف الراجحي الرسمي؛ وموضح أدناه: اضافة اعلان





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* أهداف البرنامج:



* التخصصات المستهدفة:



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