ينتهي قريبًا.. استمرار برنامج مصرف الراجحي لتطوير الخريجين

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أعلن
مصرف الراجحي عن فتح باب التقديم لبرنامج تطوير الخريجين" لعام 2023، للتدريب
المنتهي بالتوظيف في مختلف التخصصات - وذلك وفقًا لما تم نقله من موقع مصرف الراجحي
الرسمي؛ وموضح أدناه:
* مسمى
البرنامَج:- برنامَج
تطوير الخريجين 2023.
* أهداف
البرنامج:1- بناء
قدرات الخريجين ومساعدتهم على اكتشاف إمكاناتهم القيادية الحقيقية.
2- تطوير الكفاءات المطلوبة لتحقيق الأداء المميز وتوقعات النمو لدورهم القيادي في المستقبل.
3- توفير الأساس المعرفي الضروري والمرونة في بيئة الخدمات المصرفية الرقمية.
4- توفير فرص التعلم الإلكتروني والدراسة الذاتية والتعلم أثناء العمل والتناوب الوظيفي.
5- تعلم استراتيجية البنوك التطلعية وكيفية القيام بتضمين الحلول والمنتجات التي تتمحور حول العملاء.
6- بناء المهارات التقنية اللازمة لتحقيق النجاح كمساهم فردي قوي.
7- تطوير الثقة لرفع الأفكار وتحدي الوضع الراهن.
* التخصصات
المستهدفة:- المالية.
- قانون العمل.
- المحاسبة.
- التسويق.
- الاقتصاد.
- إدارة الأعمال.
- إدارة العمليات.
- إدارة المشاريع.
- الهندسة الصناعية.
- التجارة الإلكترونية.
- علوم الحاسب.
- هندسة الحاسب.
- الأمن السيبراني.
- تقنية المعلومات.
- هندسة البرمجيات.
- نظم إدارة معلومات.
- هندسة الشبكات.
- نظم المعلومات.
- إدارة البيانات.
- علوم البيانات.
- أو ما يعادلها.
* طريقة
التسجيل:- التقديم
متاح الآن على برنامج تدريب مصرف الراجحي، ويستمر وحتى الاكتفاء؛ عبر الموقع الرسمي:
1- برنامج تطوير الخريجين (التخصصات الإدارية):
( اضغط هـنـا )
2- برنامج تطوير الخريجين (التخصصات التقنية): (اضغط هنا).