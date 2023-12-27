ينتهي قريبًا.. استمرار التقديم على وظائف الحرس الوطني لحملة البكالوريوس فأعلى

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كشفت
وزارة الحرس الوطني عن استمرار التقديم على عدد من الوظائف كانت قد أعلنت عنها قل أيام، بالمراتب السادسة، السابعة، الثامنة"، عن طريق التعاقد أو النقل أو النقل بترقية
بالمسميات التالية:
الوظائف المطلوبة لوزارة الحرس الوطني1 –
داعية.
2 – محاضر.
3 - داعية مساعد.
4 - داعية ممارس.
5 - أستاذ مساعد.
المراتب الوظيفية اللازمة لوزارة الحرس الوطني-
المرتبة السادسة
- المرتبة السابعة
- المرتبة الثامنة
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المرفقات
المطلوبة لوظائف شاغرة بالحرس الوطني1 -
بيان الخدمة.
2 - تعريف من جهة العمل.
3 - صورة من المؤهلات العلمية.