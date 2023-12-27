الأربعاء، 14 جمادى الثانية 1445 ، 27 ديسمبر 2023

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ينتهي قريبًا.. استمرار التقديم على وظائف الحرس الوطني لحملة البكالوريوس فأعلى

الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني
وظائف الحرس الوطني
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كشفت وزارة الحرس الوطني عن استمرار التقديم على عدد من الوظائف كانت قد أعلنت عنها قل أيام، بالمراتب السادسة، السابعة، الثامنة"، عن طريق التعاقد أو النقل أو النقل بترقية بالمسميات التالية:اضافة اعلان

الوظائف المطلوبة لوزارة الحرس الوطني

1 – داعية.
2 – محاضر.
3 - داعية مساعد.
4 - داعية ممارس.
5 - أستاذ مساعد.

المراتب الوظيفية اللازمة لوزارة الحرس الوطني

- المرتبة السادسة
- المرتبة السابعة
- المرتبة الثامنة
للاطلاع على الشروط والمتطلبات: (اضغط هنا).

المرفقات المطلوبة لوظائف شاغرة بالحرس الوطني

1 - بيان الخدمة.
2 - تعريف من جهة العمل.
3 - صورة من المؤهلات العلمية.


طريقة التقديم

 التقديم متاح حاليًا عن طريق ارسال السيرة الذاتية على البريد الالكتروني (اضغط هنا)، ويستمر حتى يوم الخميس 1445/6/15 هـ.


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