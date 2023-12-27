ينتهي قريبًا.. استمرار التقديم على وظائف الحرس الوطني لحملة البكالوريوس فأعلى

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كشفت وزارة الحرس الوطني عن استمرار التقديم على عدد من الوظائف كانت قد أعلنت عنها قل أيام، بالمراتب السادسة، السابعة، الثامنة"، عن طريق التعاقد أو النقل أو النقل بترقية بالمسميات التالية: اضافة اعلان





الوظائف المطلوبة لوزارة الحرس الوطني



المراتب الوظيفية اللازمة لوزارة الحرس الوطني



المرفقات المطلوبة لوظائف شاغرة بالحرس الوطني



1 – داعية.2 – محاضر.3 - داعية مساعد.4 - داعية ممارس.5 - أستاذ مساعد.- المرتبة السادسة- المرتبة السابعة- المرتبة الثامنةللاطلاع على الشروط والمتطلبات: ( اضغط هنا ).1 - بيان الخدمة.2 - تعريف من جهة العمل.3 - صورة من المؤهلات العلمية.





طريقة التقديم

