السبت، 03 ذو القعدة 1445 ، 11 مايو 2024

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ينتهي قريبًا.. أسهل طريقة للتقديم في مدينة الملك فهد الطبية

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مدينة الملك فهد الطبية
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أعلنت مدينة الملك فهد الطبية عبر موقعها الإلكتروني للوظائف الإدارية والتقنية والصحية لحملة الدبلوم فأعلى، وذلك وفقًا للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.اضافة اعلان

 أسهل طريقة للتقديم في مدينة الملك فهد الطبية
الوظائف:

1 - مُبرمج.
2 - فني سحب دم.
3 - مهندس شبكات.
4 - فيزيائي طبي ثاني.
5 - اختصاصي جودة.
6 - معالج وظيفي ثاني.
7 - أخصائي مختبر ثاني.
8 - تقني قسطرة قلب ثاني.
9 - اختصاصي نفسي ثاني.
10 - أخصائي تخدير ثاني.
11 - مُنسق تطوير تعليم أول.
12 - طبيب استشاري مكلف.
13 - اختصاصي بصريات ثاني.
14 - مختص رعاية تنفسية ثاني.
15 - أخصائي علاج نطق ثاني.
16 - أخصائي علاج سمع ثاني.
17 - اختصاصي صحة بيئة ثاني.
18 - أخصائي علاج طبيعي ثاني.
19 - أخصائي أطراف صناعية.
20 - أخصائي تغذية علاجية ثاني.
21 - تقني تخطيط القلب الصوتي ثاني.

التخصصات المطلوبة:

- الأشعة.
- التخدير.
- البصريات.
- السمعيات.
- علم النفس.
- علاج النطق.
- طب الأسرة.
- إدارة صحية.
- إدارة الأعمال.
- قسطرة القلب.
- العلاج الطبيعي.
- الفيزياء الطبية.
- دبلوم سحب الدم.
- العلاج الوظيفي.
- تقنية المعلومات.
- هندسة الشبكات.
- الصحة البيئية.
- التغذية العلاجية.
- المختبرات الطبية.
- إدارة مستشفيات.
- الرعاية التنفسية.
- الأطراف الصناعية.
- العلوم الطبية التطبيقية.

طريقة التقديم:

- من خلال هذا الرابط (اضغط هنا).

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