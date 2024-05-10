ينتهي قريبًا.. أسهل طريقة للتقديم في مدينة الملك فهد الطبية

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أعلنت
مدينة الملك فهد الطبية عبر موقعها الإلكتروني للوظائف الإدارية والتقنية والصحية
لحملة الدبلوم فأعلى، وذلك وفقًا للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.
أسهل طريقة للتقديم في مدينة الملك فهد الطبية1 -
مُبرمج.
الوظائف:
2 - فني سحب دم.
3 - مهندس شبكات.
4 - فيزيائي طبي ثاني.
5 - اختصاصي جودة.
6 - معالج وظيفي ثاني.
7 - أخصائي مختبر ثاني.
8 - تقني قسطرة قلب ثاني.
9 - اختصاصي نفسي ثاني.
10 - أخصائي تخدير ثاني.
11 - مُنسق تطوير تعليم أول.
12 - طبيب استشاري مكلف.
13 - اختصاصي بصريات ثاني.
14 - مختص رعاية تنفسية ثاني.
15 - أخصائي علاج نطق ثاني.
16 - أخصائي علاج سمع ثاني.
17 - اختصاصي صحة بيئة ثاني.
18 - أخصائي علاج طبيعي ثاني.
19 - أخصائي أطراف صناعية.
20 - أخصائي تغذية علاجية ثاني.
21 - تقني تخطيط القلب الصوتي ثاني.
التخصصات
المطلوبة:-
الأشعة.
- التخدير.
- البصريات.
- السمعيات.
- علم النفس.
- علاج النطق.
- طب الأسرة.
- إدارة صحية.
- إدارة الأعمال.
- قسطرة القلب.
- العلاج الطبيعي.
- الفيزياء الطبية.
- دبلوم سحب الدم.
- العلاج الوظيفي.
- تقنية المعلومات.
- هندسة الشبكات.
- الصحة البيئية.
- التغذية العلاجية.
- المختبرات الطبية.
- إدارة مستشفيات.
- الرعاية التنفسية.
- الأطراف الصناعية.
- العلوم الطبية التطبيقية.