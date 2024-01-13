السبت، 01 رجب 1445 ، 13 يناير 2024

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ينتهي غدًا.. لا يفوتك التقديم على وظائف مركز الأرصاد لمختلف المؤهلات

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الركز الوطني للأرصاد
أ أ
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كشف المركز الوطني للأرصاد استمرار التقديم على 57 وظيفة متنوعة للمواطنين من حملة مختلف المؤهلات ممن تنطبق عليهم الشروط للتقدم للوظائف حسب المسميات والتخصصات والشروط التالية:اضافة اعلان

استمرار التقديم على وظائف مركز الأرصاد

1 - مساعد طيار.
2 - باحث مناخي.
3 - مرحل جوي.
4 - مدير قسم تحليل.
5 - أخصائي مخاطر.
6 - أخصائي شراكات.
7 - مهندس بيانات أول.
8 - مدير الدراسات الفنية.
9 - أخصائي أرصاد جوية.
10 - مدير مشروع استمطار.
11 - أخصائي خدمة العملاء.
12 - أخصائي تعاون دولي.
13 - أخصائي منظمات دولية.
14 - أخصائي تغير مناخي.
15 - مدير قواعد بيانات أول.
16 - أخصائي تنسيق الترددات.
17 - أخصائي تطبيقات مناخية.
18 - أخصائي استمرارية أعمال.
19 - أخصائي دراسات مشاريع.
20 - مدقق لغوي ومعد خطابات.
21 - أخصائي تصاميم عروض.
22 - مشرف التوقعات الموسمية.
23 - استشاري أنظمة أرصادية.
24 - معماري حلول أرصادية.
25 - مصمم واجهات تطبيق أول.
26 - مدير ادارة المخاطرالأعمال.
27 - مدير مكتب الطيف الترددي.
28 - أخصائي ترجمة لغة انجليزية.
29 - مدير مكتب الرئيس التنفيذي.
30 - أخصائي تخصيص الطيف الترددي.
31 - مدير ادارة الصحة والسلامة والبيئة.
32 - مشرف وحدة الحوسبة عالية الأداء.
33 - أخصائي استشعار عن بعد بالعواصف الغبارية.

التخصصات المطلوبة لوظائف مركز الأرصاد

- البيئ
- القانون
- التسويق
- الفيزياء
- الصحة
- الاتصالات
- الرياضيات
- علوم المناخ
- إدارة الأعمال
- الإدارة العامة
- اللغة الإنجليزية
- العلاقات الدولية
- السياسة العامة
- العلوم السياسية
- ادارة مكتبات
- الحاسب الآلي
- الهندسة (عام)
- علوم الحاسب
- نظم المعلومات
- تقنية المعلومات
- الأمن السيبراني
- ادارة المخاطر
- ادارة السلامة
- الأرصاد الجوية
- علوم الأرصاد
- هندسة الحاسب
- هندسة البرمجيات
- الهندسة الكهربائية
- الهندسة الكهربائية
- علوم الغلاف الجوي
- إدارة الأعمال الدولية
- (تخصصات أخرى)

 الشروط العامة للتقديم على وظائف مركز الأرصاد

1 - أن يكون المتقدم من أبناء المملكة
2 - ضرورة إرافق السيرة الذاتية إلكترونيًا.
3 - أن يكون المتقدم متفرغاً للعمل بدوام كامل.
4 - إجتياز الاختبار التحريري والمقابلة الشخصية.
5 - حاصل على درجة الدبلوم والبكالوريوس أو الماجستير في التخصص المطلوب حسب متطلبات الوظيفة.
6 - يحق للمركز استبعاد من لا تنطبق عليه الشروط، بالإضافة إلى إلغاء الوظيفة في حال عدم تقدم مرشح مناسب.

 طريقة التقديم على وظائف مركز الأرصاد

التقديم متاح حاليا من خلال هذا الرابط (إضغط هنا) ويستمر حتى نهاية يوم غد الأحد 1445/7/2هـ.

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