ينتهي غدًا.. لا يفوتك التقديم على وظائف مركز الأرصاد لمختلف المؤهلات

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كشف
المركز الوطني للأرصاد استمرار التقديم على 57 وظيفة متنوعة للمواطنين من حملة مختلف
المؤهلات ممن تنطبق عليهم الشروط للتقدم للوظائف حسب المسميات والتخصصات والشروط
التالية:
استمرار
التقديم على وظائف مركز الأرصاد1 -
مساعد طيار.
2 - باحث مناخي.
3 - مرحل جوي.
4 - مدير قسم تحليل.
5 - أخصائي مخاطر.
6 - أخصائي شراكات.
7 - مهندس بيانات أول.
8 - مدير الدراسات الفنية.
9 - أخصائي أرصاد جوية.
10 - مدير مشروع استمطار.
11 - أخصائي خدمة العملاء.
12 - أخصائي تعاون دولي.
13 - أخصائي منظمات دولية.
14 - أخصائي تغير مناخي.
15 - مدير قواعد بيانات أول.
16 - أخصائي تنسيق الترددات.
17 - أخصائي تطبيقات مناخية.
18 - أخصائي استمرارية أعمال.
19 - أخصائي دراسات مشاريع.
20 - مدقق لغوي ومعد خطابات.
21 - أخصائي تصاميم عروض.
22 - مشرف التوقعات الموسمية.
23 - استشاري أنظمة أرصادية.
24 - معماري حلول أرصادية.
25 - مصمم واجهات تطبيق أول.
26 - مدير ادارة المخاطرالأعمال.
27 - مدير مكتب الطيف الترددي.
28 - أخصائي ترجمة لغة انجليزية.
29 - مدير مكتب الرئيس التنفيذي.
30 - أخصائي تخصيص الطيف الترددي.
31 - مدير ادارة الصحة والسلامة والبيئة.
32 - مشرف وحدة الحوسبة عالية الأداء.
33 - أخصائي استشعار عن بعد بالعواصف الغبارية.
التخصصات
المطلوبة لوظائف مركز الأرصاد-
البيئ
- القانون
- التسويق
- الفيزياء
- الصحة
- الاتصالات
- الرياضيات
- علوم المناخ
- إدارة الأعمال
- الإدارة العامة
- اللغة الإنجليزية
- العلاقات الدولية
- السياسة العامة
- العلوم السياسية
- ادارة مكتبات
- الحاسب الآلي
- الهندسة (عام)
- علوم الحاسب
- نظم المعلومات
- تقنية المعلومات
- الأمن السيبراني
- ادارة المخاطر
- ادارة السلامة
- الأرصاد الجوية
- علوم الأرصاد
- هندسة الحاسب
- هندسة البرمجيات
- الهندسة الكهربائية
- الهندسة الكهربائية
- علوم الغلاف الجوي
- إدارة الأعمال الدولية
- (تخصصات أخرى)
الشروط العامة للتقديم على وظائف مركز الأرصاد1 -
أن يكون المتقدم من أبناء المملكة
2 - ضرورة إرافق السيرة الذاتية إلكترونيًا.
3 - أن يكون المتقدم متفرغاً للعمل بدوام كامل.
4 - إجتياز الاختبار التحريري والمقابلة الشخصية.
5 - حاصل على درجة الدبلوم والبكالوريوس أو الماجستير في التخصص المطلوب حسب متطلبات الوظيفة.
6 - يحق للمركز استبعاد من لا تنطبق عليه الشروط، بالإضافة إلى إلغاء الوظيفة في حال عدم تقدم مرشح مناسب.